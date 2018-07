Zur Breminale gibt es in diesem Jahr eine offizielle App. (Pascal Faltermann)

Die 31. Breminale startet an diesem Mittwoch. Ob Berlin Syndrome, Carrousel, De fofftig Penns oder Michael Schulte – mehr als 120 Bands treten am Osterdeich und in den Wallanlagen auf. Begleitet wird das Festival von zahlreichen Kunstveranstaltungen, Sportevents und Kinderspielen. Da einige Events zur selben Zeit stattfinden, muss man sich oft entscheiden, welches man besuchen möchte. Genau an dieser Stelle setzt die offizielle Breminale-App an und versucht den Nutzern einen Überblick der Musikacts zu verschaffen.

Das Logo der Breminale-App. (Screenshot)

Unter dem Menüpunkt "Programm" findet man die einzelnen Künstler und die sonstigen Events wie etwa Kinderworkshops mit jeweiligem Datum und Uhrzeit. Tippt man auf einen der Einträge, so erhält man Hintergrundwissen zu dem jeweiligen Act und erfährt, auf welcher Bühne der Auftritt stattfindet. Besonders praktisch ist hier die Favoriten-Funktion: Mit einem Klick auf ein kleines Herz wandert der Künstler auf die eigene Favoritenliste. So kann man sich sein individuelles Programm zusammenstellen. Was jedoch negativ auffällt: In der Auflistung fehlen Teile des Programms schlichtweg, was die Gefahr birgt, bestimmte Veranstaltungen zu verpassen. Außerdem stehen Künstler, Workshops und Kinderprogramm einfach untereinander, wodurch die Übersicht leidet.

So sieht die Breminale-App aus. (Screenshot)

Neben den Favoriten gibt es zudem eine Karte, in der alle wichtigen Punkte markiert sind. Toilettenhäuschen, Bühne oder Santitäterzelt lassen sich so gut finden. Als letzten Menüpunkt bietet die App mit dem sogenannten "Brefunk" eine Auswahl der wichtigsten Twitter- und Instagramkanäle an, die über die Breminale berichten.

Optisch ist das Programm schlicht und funktional gehalten. Die kleinen Icons und Grafiken sind durchweg im Breminale-Design. Im Test stürzte die App leider einige Male ab, außerdem muss man beim Reiter "Brefunk" teilweise eine etwas längere Ladezeit in Kauf nehmen, was an den externen Inhalten von Twitter und Instagram liegt.

Fazit

Mit der App zur Breminale hat man seinen eigenen Programmführer immer dabei und ist über die aktuellen Geschehnisse informiert. Leider fehlten zum Testzeitpunkt einige Künstler und Events in der Auflistung. Auch wäre eine genauere Unterteilung in Musikacts und Rahmenprogramm wünschenswert gewesen.