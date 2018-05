De Fofftig Penns, Bremer Elektro-Hip-Hop-Band. (Lars Kaempf)

Im Juli ist es wieder soweit: vom 25. bis 29. Juli findet die Breminale 2018 am Osterdeich statt. Zwischen dem Sielwall und der Kunsthalle werden dann wieder Bühnen und bunte Zelte stehen.

Bisher haben sich die Veranstalter noch bedeckt gehalten. Doch laut der Website HB people werden die Rapper "De Fofftig Penns" auf der diesjährigen Breminale spielen. Vor fünf Jahren waren sie schon einmal dort zu sehen. Doch ihr diesjähriges Konzert wird etwas besonderes sein, da die Gruppe im April auf ihrer Facebook-Seite verkündete, dass sie sich nach 15 Jahren auflösen werden.

Die Gründe sind unklar, zerstritten habe sich die Band aber nicht. Via Twitter teilte die Band dem WESER-KURIER mit: "Wir würden die Unklarheiten gern mit diesem alten plattdüütschen Schnack aus dem Weg räumen: Een schall uphöörn, wenn't an'n schöönsten is. Un grod is so schöön!" (Man soll aufhören, wenn's am schönsten ist.)

Das letzte Konzert gibt das Trio aus Bremen-Nord am 23. Dezember im Pier 2. Einen Tag zuvor tritt die Band im Hamburger Club "Übel und Gefährlich" auf.