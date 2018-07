Künftig ziehen die Partygänger in die Clubs, wenn es am Osterdeich dunkel wird (concept bureau UG)

Am Mittwoch und Donnerstag um null Uhr und am Wochenende um ein Uhr ist auf der Breminale Konzertschluss. Auch der Ausschank endet eine Stunde später. Das ist für viele, besonders für junge Besucher, zu früh.

Doch nun kommt die Erlösung für alle Partygänger: Die "Nachtinale" ist ein neues Konzept, das es ermöglichen soll, die nächtliche Breminale in die Clubs der Stadt zu verlegen. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass der Abmarsch der Besucher zuletzt nicht immer reibungslos verlief. "Der Aspekt der Clubkultur gehört für uns zur Breminale. Wir wollen ihn ausbauen und in Zukunft noch weiter vor allem mit dem Steintor zusammenwachsen", sagt Jonte von Döllen, der das künstlerische Programm verantwortet.

Mehr zum Thema Fest am Osterdeich Drei Neuigkeiten von der Breminale Bremens größtes Deichfest vom 25. bis 29. Juli hat neue Macher. Deshalb gibt es auch ein paar ... mehr »

Los geht es bereits am Mittwoch auf der "Ms Treue" mit der sogenannten "Auf Takt mit PENG"-Party ab 23.45 Uhr. Als weitere Schauplätze der "Nachtinale" wurden "Tower", "Modernes" und "Römer" ausgewählt. Musikalisch erwartet die Clubgänger in erster Linie Techno, House und Elektro; doch auch andere Geschmäcke bedient die "Nachtinale". So auch beim "Towerrocken", wo die Besucher das Beste aus den 1990ern und 2000ern erwartet.

Wo und wann nach der Breminale gefeiert werden kann:

Mittwoch, 25. Juli:

"Auf Takt mit PENG!" Party, ab 23.45 Uhr

Line up: "creaques", "Simon und Pumba"

Genre: House und Techno

Wo? MS Treue, Anleger 1 (Altenwall höhe Tiefer) Tiefer, 28195 Bremen

Donnerstag, 26. Juli

"Plattenschmaus", ab 17 Uhr, ab 23 Uhr unter Deck

Line up: "Morgenstern", "WILKO", "PHLPP", "M.Bosse"

Genre: House und Techno

Wo? MS Treue, Anleger 1 (Altenwall höhe Tiefer) Tiefer, 28195 Bremen

Ein wunderbarer Anblick: die Breminale bei Nacht. (concept bureau UG)

Freitag, 27. Juli

"Han Mono, Finn Bønin, Toast Y", ab 23.45 Uhr

Line up: 23.45 - 2 Uhr: Toast Y, 2 - 4 Uhr: Han Mono, 4 Uhr - Ende: "Finn Bønin"

Genre: House und Techno

Wo? Römer, Fehrfeld 31, 28203 Bremen

"MS Moyn Moyn" Eine Pre-After Party, ab 24 Uhr

Line Up: "Bratenschneider", Josephine Wedekind", Daniel Krau, "Raum Acht & Rijö", "Bebuquin"

Wo? MS Treue, Anleger 1 (Altenwall höhe Tiefer) Tiefer, 28195 Bremen

Tickets: www.moynmoyn.de

"Towerrocken" Party, ab 23 Uhr

Genre: 1990er bis 2000er

Wo? Tower, Herdentorsteinweg 7, 28195 Bremen

"Tanznacht", ab 23 Uhr

Genre: Best Of Today & Alltime Favourites mit DJ Torsten D.

Wo? Modernes, Neustadtswall 28, 28199 Bremen

Mehr zum Thema Kulturfestival am Osterdeich Breminale-Macher präsentieren Programm Die Veranstalter der Breminale haben bekanntgegeben, welche Musiker dieses Jahr zum Kulturfestival ... mehr »

Samstag, 28. Juli

"Dresscode Trainingsjacke" Party, ab 23 Uhr

Genre: Von Britney Spears bis bis Bon Jovi

Wo? Tower, Herdentorsteinweg 7, 28195 Bremen

Wer in Trainigsjacke kommt, zahlt keinen Eintritt

"Tanznacht", ab 23 Uhr

Line up: DJ Ernie, Milus Kleyn und Kaja

Genre: Best Of Today & Alltime Favourites

Wo? Modernes, Neustadtswall 28, 28199 Bremen

"Intercity Funk, Yalledeep, Paul Poulsen", ab 23.45 Uhr

Line up: 23.45 - 2 Uhr: Yalledeep, 2 - 4 Uhr: Intercity Funk, 4 Uhr - Ende: Paul Poulson

Wo? Römer, Fehrfeld 31, 28203 Bremen

"Treibgut" Party, ab 19 Uhr

Line up: "Breger", "Stanislav & Turner", "GADJA", Finn Bønin

Genre: Techno

Wo? MS Treue, Anleger 1 (Altenwall höhe Tiefer) Tiefer, 28195 Bremen