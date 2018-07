Willi Lemke. (KarstenKlama)

Wenn Willi Lemke erzählt, wird es in der Regel nicht langweilig. Am Freitag steht der frühere Bremer Innensenator und Ex-Manager des SV Werder Bremen ab 19 Uhr im Bremen-Zwei-Zelt Rede und Antwort. Die Themen, über die er sich unter anderem mit Patrick Hoffmann aus der Mein-Werder-Redaktion unterhalten will: die bevorstehende Saison, die Arbeit von Trainer Florian Kohfeldt und seine Zeit bei dem Verein.

In dem Gespräch soll es aber genauso um Mesut Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft, aktuelle Entwicklungen im Weltfußball mit aberwitzigen Ablösesummen sowie Lemkes Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama vor kurzem gehen. Seit 2010 ist WESER-KURIER-Kolumnist Lemke auch Honorarprofessor an der Universität des Westkaps in Südafrika. WESER-KURIER-Karikaturist Harm Bengen ist zugegen und hält den Abend zeichnerisch fest.