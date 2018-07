Sänger Michael Schulte vor seinem Auftritt beim Container des WESER-KURIER. Der 27-Jährige belegte beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Portugal den vierten Platz. (Dennis Ritter)

Herr Schulte, es sind 34 Grad hier auf der Breminale. Wie gerne würden Sie jetzt da drüben in die kühle Weser springen?

Michael Schulte: Ich glaube, sehr gerne. Das kann man gut machen, oder? Ich bade auch gerne mal in der Elbe, wenn ich in Hamburg unterwegs bin.

Waren Sie schon einmal hier?

Ich war schon oft in Bremen, um Konzerte zu spielen. Das allererste Mal war 2012 mit Rea Garvey. Auf der Breminale habe ich aber noch nicht gespielt, deshalb ist es für mich eine Premiere. Ich habe schon viel davon gehört. Jetzt bin ich endlich mal hier!

Sie haben schon viel erlebt, waren 2011 bei "The Voice of Germany" und hatten dort sogar einen Auftritt mit Ed Sheeran. Dieses Jahr wurden Sie vierter beim Eurovision Song Contest. Und jetzt sind Sie hier auf unserem gemütlichen Festival – was macht für Sie den Reiz der Breminale aus?

Das Allerschönste ist natürlich, dass es direkt an der Weser ist und es hier tolle Livemusik gibt. Tom Gregory hat am Donnerstag gespielt, und am Mittwoch war Lea hier. Ich finde es immer toll, wenn man Künstlern, die eigene Songs schreiben, die Chance gibt, sich zu präsentieren. Und im Sommer ist es natürlich immer das Schönste, draußen zu spielen. Die warmen Sommerabende genieße ich immer sehr.

Sie sind in Norddeutschland aufgewachsen. Daher wissen Sie sicher, dass so ein Wetter in Bremen keine Selbstverständlichkeit ist, oder?

Ich habe schon gehört, dass das hier im Regenloch Bremen sehr ungewöhnlich ist. Man sieht es auch am Rasen, es ist alles nur noch Staub. Ganz so heiß muss es nach meinem Geschmack nicht sein. Man will aber auch nicht meckern, es ist immer noch besser als 18 Grad und Regen.

Sie haben vor kurzem in Ihrem Wohnort Buxtehude geheiratet. Wie war dieser Tag für Sie?

Es war ein wunderschöner Tag. Wir haben am 9. Juni standesamtlich geheiratet, und es war wirklich traumhaft. Es war ähnlich warm wie heute, ich glaube 32 Grad. Wir hatten aber zum Glück eine sehr schöne Location für die Feier, die direkt am Wasser lag. Alle unsere Freunde und die ganze Familie waren da, wir waren 80 bis 90 Leute. Es ist einfach ein tolles Gefühl, verheiratet zu sein und den Ring am Finger zu tragen. Und jetzt kommt in etwa einem Monat mit der Geburt unseres Sohnes das nächste Highlight.

Herzlichen Glückwunsch! Ist Ihre Frau mit Ihnen in Bremen?

Eigentlich wollte sie mitkommen. Das war der Plan, bis dieses Wetter kam. Hochschwanger würde das nicht funktionieren. Deshalb ist sie jetzt zu Hause am See. Aber vielleicht ist sie beim nächsten Mal dabei!

Ihre Musikkarriere haben Sie angefangen mit Cover-Songs auf Youtube. Das erste Lied war „Umbrella“ von Rihanna, mit Mütze vor dem Wohnzimmerschrank gefilmt. Sie spielen aber auch heute noch Cover – warum?

Cover-Videos lade ich auf Youtube nicht mehr hoch und bin dort auch nicht mehr so aktiv, wie ich es damals war. Ich integriere aber gerne in meine Live-Sets ein, zwei Cover-Songs. Aktuell spiele ich oft „Satellite“ von Lena, weil da ein ESC-Bezug ist und es einfach Spaß macht, das Lied zu singen.

Einer Ihrer erfolgreichsten Cover-Songs ist das Lied „Somebody That I Used To Know“ von Gotye, das Sie mit Max Giesinger interpretiert haben. Max Giesinger war auch Ihr Trauzeuge. Was verbindet Sie beide?

Max ist seit unserer Teilnahme an der ersten "The-Voice"-Staffel 2011 mein bester Kumpel. Wir haben auch sechs Jahre zusammengewohnt und sind durch verschiedene Städte gezogen, Hamburg, Berlin, Mannheim. Wir haben uns von Anfang an super gut verstanden, nicht nur menschlich, sondern auch musikalisch. Wir haben erst vor zwei Wochen zusammen in Aschersleben auf der Bühne gestanden. Das wird hoffentlich noch in 30 oder 40 Jahren genauso sein. Wir haben uns einfach gefunden.

Zum Schluss vervollständigen Sie bitte die folgenden Sätze: "Richtig glücklich bin ich, wenn…"

… wenn meine Familie um mich herum ist, insbesondere meine Frau, wir einen freien Tag haben und es gutes Essen gibt.

"Wenn ich privat ein Festival besuche, dann…"

…hoffe ich auf gute Musik und gutes Wetter. Ich habe das immer geliebt. Ich war sehr viel auf Festivals, sei es das „Hurricane“, wo es immer nur geregnet hat, oder auf dem „Roskilde“-Festival in Dänemark. Festivals sind etwas ganz Tolles.

"Ich singe lieber auf Englisch als auf Deutsch, weil..."

...ich die englische Sprache in der Musik einfach lieber mag. Ich höre auch jetzt privat nur Musik auf Englisch. Es sei denn, es kommt ein deutsches Lied im Radio, da schalte ich jetzt auch nicht weg.

"Wenn ich mir mein erstes Youtube-Video von vor zehn Jahren anschaue, dann…"

…denke ich: Uiuiui, wie sah ich denn damals noch aus und wie habe ich da noch gesungen. Es ist aber auch ein bisschen lustig, das zu sehen. Es gehört eben dazu, dass man sich entwickelt und irgendwann zurückschaut und denkt: Ah, einen wirklich guten Geschmack bei Klamotten hatte ich als Teenager wohl nicht.

Das Gespräch führte Alice Echtermann.

Zur Person

Der Singer-Songwriter Michael Schulte (28) trat am Donnerstagabend auf der Breminale auf. Seinen Durchbruch schaffte er nach seiner Teilnahme bei "The Voice of Germany" 2011. Dieses Jahr sang er sich beim Eurovision Song Contest in Portugal auf den vierten Platz. Schulte lebt mit seiner Frau in Buxtehude in Niedersachsen. Im August soll ihr erstes Kind auf die Welt kommen.