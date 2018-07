Die Flohmarkt-Organisatorin Jule Osten erklärt ihr Konzept für die Breminale. (Scheitz)

In paar Tagen ist es wieder soweit. Der Osterdeich wird für fast eine Woche in ein Festivalgelände verwandelt. Zum Abschluss der Breminale gibt es am Sonntag, 29. Juli, etwas Neues für die Besucherinnen und Besucher: einen speziellen Flohmarkt, mit DJ, ohne Standgebühren, dafür mit diversen hausgemachten Essensspezialitäten sowie verschiedenen Organisatoren, Akteuren und Künstlern. Er ersetzt von 11 bis 16 Uhr das bekannte Deichbankett auf den gesperrten Straßen. Der Flohmarkt läuft unter dem Namen „Supermarkt“ und wird von der in Bremen geborenen Künstlerin Jule Osten auf etwas andere Art organisiert.

Statt für ihre Verkaufsflächen – wie üblich – etwas zahlen zu müssen, sollen die Trödler selbstgemachte Speisen mitbringen. Das Essen wird während der Veranstaltung dann verkauft. Mit dem Blick auf die Weser und das Geschehen auf dem Fest, sollen bis zu 50 Personen all das verkaufen, was sie nicht mehr brauchen. „Die Verkäufer bringen Dinge vom Dachboden, aus den Küchenschränken, Klamotten, und Sachen aus dem Keller mit – es wird alles Mögliche verkauft“, sagt die 35-Jährige. Zu beachten gilt dabei, dass lediglich private, gebrauchte und antike Dinge angeboten werden dürfen.

Einigen Bremern mag das Konzept bekannt vorkommen, denn: der „Supermarkt“ ist nur auf der Breminale neu. Seit acht Jahren wird er bereits in dem Kunst- und Kulturverein Spedition am Güterbahnhof veranstaltet. Auch die Breminale-Macher wussten schon von dem Markt. Jetzt haben sie ihn für das Kulturfestival gewonnen.

Die Idee für einen solchen Flohmarkt ist der gebürtigen Bremerin und ihrer Freundin vor fast zehn Jahren während einer Zugfahrt in den Sinn gekommen. „Wir haben uns gedacht, dass wir irgendwo unsere Klamotten verkaufen müssen. Aber wir hatten keine Lust, so früh aufzustehen und dann haben wir uns gedacht: eigentlich müssten wir unseren eignen Flohmarkt machen." Zu dieser Zeit arbeiteten die beiden Freundinnen in der Spedition und nutzten geschickt ihre Bekanntschaft zu den Verantwortlichen. Jule Osten und ihre Freundin fragten bei ihren Arbeitgebern nach, ob sie nicht dort ihren Flohmarkt machen könnten. „Die waren Feuer und Flamme für unsere Idee“, sagt die Künstlerin. Die Spedition hatte früher bereits einen ähnlichen Trödelmarkt veranstaltet und hatte daher die Idee mit „dem Kuchen statt der Standgebühr“, erklärt Jule Osten. Diese Idee habe sie übernommen.

Das Besondere an der Veranstaltung sei es, dass es eine "unglaublich gute Gelegenheit" sei, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen man sonst gar nicht in Kontakt kommen würde. "Diese Räume und Gelegenheiten gibt’s halt einfach nicht mehr so oft. Vor allem in Zeiten, wo alle nur noch am Handy sind. Da knüpfe ich gerne an", beschreibt die Organisatorin.

Zudem vergleicht die Künstlerin die Veranstaltung mit einer temporären Bühne. „Die viele Aufmerksamkeit, die dort entsteht, möchte ich mit guten Organisationen teilen“, sagt sie. Aus diesem Grund werden auch Institutionen, Akteure und Künstler auf dem Flohmarkt vertreten sein. Sie werden über das sprechen, was sie machen, können und wissen. "Sie wollen mehr bieten, als das, was es sonst an normalen Infoständen gibt", verspricht die 35-Jährige. Unter anderen mit dabei sind: Start with a friend, Seebrücke und die Zeitschrift der Straße.

Die in der Bahn entstandene Idee ist zu Jule Ostens Beruf geworden: Die Künstlerin, die solche Märkte international veranstaltet, lebt dieses Jahr ausschließlich von den Einnahmen, die durch die Erlöse der Essensspenden zusammenkommen sowie Sponsoren. „Sicherlich bin ich nicht reich was meinen Kontostand angeht, aber ich bin unglaublich reich an Erfahrungen, Erlebnissen und tollen Bekanntschaften“, beschreibt sie ihre Situation.

Interessierte können sich für den Flohmarkt noch bis einschließlich Dienstag, 24. Juli, unter der E-Mail-Adresse hello@a-flea.com anmelden.