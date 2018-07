Vor allem die Foodtrucks locken am Sonntag die Besucher an. (Dennis Ritter)

In unserem Liveblog halten wir euch während der Festival-Tage auf dem aktuellen Stand. Bis Sonntag berichten wir von Konzerten, vom Essen auf der Breminale und natürlich vom Drumherum. Wie ihr euch bei der Hitze abkühlen könnt, welche Programmpunkte sich lohnen, Empfehlungen und vieles mehr erfahrt ihr hier! Wir berichten von unseren Interviews mit Michael Schulte, Lea oder De fofftig Penns und geben euch einen Blick hinter die Kulissen. Darüber hinaus testen wir einige Foodtrucks und Buden auf der Breminale für euch. Welche vegetarischen/veganen Gerichte und welche mit Fleisch oder Fisch empfehlen wir?

Außerdem haben wir nachgefragt, wer eigentlich für den Müll zuständig ist und jeden Abend aufräumt. Mehr darüber erfahrt ihr im Artikel.

Last but not least sind wir auf Spurensuche gegangen: Wir wollten wissen, wo sich der ominöse Geldautomat befindet, der auf dem Breminale-Lageplan markiert ist. Im Artikel gibt es die Lösung.

Wenn ihr den Blog ab Tag eins lesen wollt, klickt bitte hier. Zum zweiten Festivaltag gelangt ihr hier und alles rund um Tag drei erfahrt ihr hier. Wie die Unwetter am Samstag das Programm verzögert haben, könnt ihr hier nachlesen.

Sollte der Liveticker nicht korrekt angezeigt werden, dann klickt bitte hier.