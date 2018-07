Infos zu Acts, Wetter und Stimmung

Liveblog zur Breminale 2018: Das Wochenende wird eingeläutet

Die Breminale 2018 ist in vollem Gange! Der Osterdeich war am Donnerstag gut besucht und auch der Freitag kann richtig was: Anna Depenbusch und Antifuchs sind zum Beispiel am Start.