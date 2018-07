ESC-Teilnehmer im Video

Michael Schulte im Breminale-Interview

Michael Schulte, ESC-Vierter in Lissabon, hat sich am Donnerstag auf der Breminale unseren Fragen gestellt. Was er berichtet hat, sehen Sie hier im Video.