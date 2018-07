Die Aussichten für das Breminale-Wetter versprechen 30 Grad Celsius - und sogar mehr. (Pascal Faltermann)

Der Sommer in Bremen könnte in diesem Jahr kaum besser sein: Sonne satt und tropische Temperaturen stehen beinahe seit Wochen auf der Tagesordnung. Auch für die Breminale sagt wetter.com täglich sommerliche 30 Grad und mehr vorher.

Hier erfahren Sie, wie die Aussichten für das Kultur-Festival am Bremer Osterdeich für die einzelnen Tage sind: Direkt zum Auftakt am Mittwoch, 25. Juli, wird der heißeste Tag der Woche erwartet. Bis zu 34 Grad Celsius soll es geben, einen wolkenlosen Himmel und 14 Sonnenstunden. Sonnenmilch, Hut und ausreichend Flüssigkeit sind bei den Temperaturen wichtig. Es empfiehlt sich, vor allem viel Wasser zu trinken, da Getränke mit Alkohol, Koffein oder viel Zucker den Körper austrocknen.

Heiß bleibt es auch an den weiteren Festivaltagen, allerdings wird es von Tag zu Tag einen Grad kühler: Im Moment sind für Donnerstag 33 Grad Celsius vorhergesagt, für Freitag und Samstag 32 Grad Celsius sowie für Sonntag 28 Grad Celsius.

Überhaupt steht in dieser Woche die bisher heißeste Woche des Jahres bevor: Bundesweit soll das Thermometer die 30-Grad-Marke knacken. Auch nachts bleibt es warm: Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Bremen mit Temperaturen oberhalb von 20 Grad. Nur gut also, dass die Breminale direkt an der Weser liegt, wo vielleicht hin und wieder eine frische Brise weht. (jfj/var)