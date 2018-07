Auch an den nächsten Tagen wird es auf der Breminale heiß. (Shirin Abedi)

Der Sommer in Bremen könnte in diesem Jahr kaum besser sein: Sonne satt und tropische Temperaturen stehen beinahe seit Wochen auf der Tagesordnung. Auch für die Breminale sagt wetter.com fast täglich sommerliche 30 Grad und mehr vorher.

Hier erfahren Sie, wie die Aussichten für das Kultur-Festival am Bremer Osterdeich für das Wochenende sind: Der Samstag wird erneut heiß. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits am vierten Tag in Folge vor Hitze. Erwartet werden bis zu 32 Grad Celsius, ab Mittag soll es leichte Regenschauer geben. Sonnenmilch, Hut und ausreichend Flüssigkeit bleiben wichtig. Es empfiehlt sich, vor allem viel Wasser zu trinken, da Getränke mit Alkohol, Koffein oder viel Zucker den Körper austrocknen. Aber auch eine leichte Sommerjacke sollte an diesem Abend nicht fehlen - in der Nacht soll sich die Temperatur auf 14 Grad Celsius abkühlen.

Heiß wird es dann wieder am Festivalsonntag, allerdings werden die Temperaturen voraussichtlich erstmals in dieser Woche nicht die 30-Grad-Marke knacken. Angekündigt sind 27 Grad Celsius.

Das Organisationsteam hat kurzfristig reagiert und als Mittel gegen die hohen Temperaturen sechs Campingduschen auf der Breminale aufstellen lassen. Ein Rasensprenger an den Dreimeterbrettern und Gartenschläuche vor der Bühne im Bremen-Next-Zelt sollen den Besuchern helfen, bei kühlem Verstand zu bleiben. Außerdem bekommen die Security-Mitarbeiter Wasservorräte, die im Notfall rund um die Bühnen verteilt werden. (jfj/var)

