Die Breminale lockt viele Besucher an der Osterdeich. (Pascal Faltermann)

Endlich wieder Breminale: Am Mittwoch beginnt das Kulturfestival auf dem Osterdeich. Mit dabei sind Künstler wie ESC-Star Michael Schulte, die Bremen-Norder-Band De fofftig Penns oder die Bremer Band stun.

Alle Gäste werden einen praktischen und gemütlichen Liegestuhl signieren - und wir verlosen diesen Stuhl unter den Gewinnern unseres Breminal-Quizzes.

So funktioniert es

Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz. Wenn Sie zehn der zwölf Fragen richtig beantworten, erscheint ein Formularfeld, das sie ausfüllen müssen, um an unserer Verlosung teilnehmen zu können. Das Quiz läuft bis Sonntag, 29. Juli, um 18 Uhr. Gewinner werden dann am Montag benachrichtigt. Viel Glück! (jfj)