Die Zwillinge Hannah und Jannik Fettkenhauer auf der Breminale am Osterdeich. (Shirin Abedi)

Gegen 14 Uhr kam der Regen. Bremer kennen Regen, gefühlt nieselt es hier immerzu und meist tagelang am Stück. Es gehört beinahe zum Stadtbild, dass Domtürme und Stadion-Flutlichter in ein diesiges Grau gehüllt sind und kleine Bäche über Asphalt und Kopfsteinpflaster fließen. Worüber sollen Bremer mit dem Taxifahrer oder der Verkäuferin denn sonst schnacken, wenn nicht über den allgegenwärtigen Regen? Dieser Regen jedoch war anders.

Bevor der Himmel den Stöpsel zog, hat er das Unwetter angekündigt. Zeigte der Sommer sich zuvor noch von seiner besten Seite, als wolle er seinem Namen zur Abwechslung mal gerecht werden: Die Sonne zog von morgens bis abends über einen strahlend blauen Himmel und schien auf die Breminale hinab. Sie verwandelte den einst grünen Rasen am Deich in braunen Staub und sorgte für erschwerte Arbeitsbedingungen auf dem Gelände.

Am Sonnabend war kein Blau im Himmel zu erkennen. Ein paar kleine Tropfen rieselten auf den Boden und waren anfangs noch eine willkommene Abwechslung zur staubigen Trockenheit der vergangenen Tage. Die Tropfen wurden dicker und fielen immer zahlreicher. Aus dem Nieselregen wurde ein Wolkenbruch, der in sekundenschnelle T-Shirt und Hose durchtränkte, als wäre man in voller Montur baden gegangen. Der Wind peitschte den Regen beinahe waagerecht über den Deich. Tropfen wie kleine Wasserbomben platschten auf das Festivalgelände.

Crew und Gäste am Deich retteten sich unter jeden Unterstand, der Schutz vor der Nässe bot. Zwei Großeltern und ihr Enkelkind warteten im WESER-KURIER-Container, bis der Regen aufhörte. Unter der Wilhelm-Kaisen-Brücke suchten zahlreiche Fußgänger und Radfahrer Zuflucht. Wer den Regenschirm zu Hause gelassen hatte und nicht komplett durchnässt werden wollte, musste ausharren. Blitze waren nicht zu erkennen, aber Donner grollte laut und bedrohlich über die Weser.

Krisenmanagement

So ein Unwetter stellt die Veranstalter vor große Herausforderungen: Jonte von Döllen, künstlerischer Leiter, gab schnell bekannt, dass das Kinderprogramm bis 15.30 Uhr ausgesetzt wird. „Wir haben eine Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst erhalten. Die ist für uns verbindlich“, sagte er.

Die Veranstalter müssten dann sofort die Zelte räumen lassen und verschließen. Im Kinderbereich musste das Programm komplett eingestellt werden, weil dort viele kleinere Pavillons stehen. „Einige Gäste verstehen nicht, wieso sie gerade bei Regen unter dem Pavillon weg müssen.“ Das Krisenmanagement habe jedoch gut funktioniert, sagte er. Die Betreiber hätten kurzerhand ihr Angebot aus den Zelten und Pavillons ins Freie gebracht, als der Regen aufhörte. „Langsam geht es wieder los“, sagte er gegen 16 Uhr. Solange die Warnung besteht, müssten von Döllen und seine Mitstreiter sich daran halten und vorsichtig sein. In einem Plan sei das Krisenmanagement detailliert beschrieben.

Gegen 17 Uhr zog von Döllen über das Gelände und gab Entwarnung: Das Programm nehme wieder seinen normalen Lauf. Dem Zeitpunkt des Unwetters konnte er sogar etwas Positives abgewinnen: „Lieber einen Programmstop am Mittag als am Abend“, sagte er, „es wäre schon sehr schade, wenn uns das Wetter unser schönes Samstagabend-Programm zerschießt.“

Zunächst sah es so aus, als sollte von Döllen seinen Willen bekommen: Im Laufe des Nachmittags ließ die Sonne sich vereinzelt blicken. Der nasse Asphalt trocknete innerhalb weniger Minuten, im Erdboden verschwand das Wasser schnell. Kurz nach 19 Uhr rollte dann aber das nächste Unwetter über die Breminale. Zunächst hieß es, die Zelte müssten bis 20 Uhr geschlossen bleiben aufgrund einer Unwetterwarnung. Daraus wurde 21 Uhr. Regen und Sturm brachten das Programm gehörig durcheinander: Der #wktalk musste abgesagt werden, bei fast allen Konzerten kam es am Ende zu Verzögerungen.