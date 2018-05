Musik hören ganz bequem vom Osterdeich aus: Das ist die Breminale. (Faltermann)

Michael Schulte, De Fofftig Penns oder Anna Depenbusch – nun stehen sie fest, die ersten Bands der Breminale 2018. Die Veranstalter veröffentlichten die ersten Namen am Sonntagmittag.

Mit dabei ist etwa Michael Schulte, der in diesem Jahr Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten und mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" den vierten Platz bei dem Wettbewerb belegt hat. Alte Bekannte sind die Fofftig Penns, einst in Bremen-Nord gegründet und mittlerweile in alle Ecken der Welt verstreut. Im Dezember geben sie ihr Abschiedskonzert im Pier 2, vorher werden sie mit ihrem plattdeutschen Rap beim Festival an der Weser Station machen.

Wie immer wartet die Breminale mit einer Mischung aus bekannteren aber auch unbekannten Interpreten auf. In diesem Jahr werden sich unter anderen Thomas Schuhmacher, Lea oder The Magic of Santana die Ehre auf den Bühnen geben. Laut Radio Bremen vertritt mit Lenna eine Nachwuchsband die Hansestadt im Programm. Auch Midas 104, ein Berliner Elektro-DJ, soll bei der Breminale Station machen.

Das bisherige Line-up im Überblick: De Fofftig Penns, Thomas Schuhmacher, Hugo Helmig, Tom Gregory, Lea, Michael Schulte, The Magic of Santana, Honeyfeet, Lukas Dröse, Anna Depenbusch, Carrousel, Lucille Crew, L.A. Salami, Blond, Antifuchs, Haze, Lenna, Midas 104