Müll ist ständig ein großes Thema bei der Breminale. Die Veranstalter setzen verschiedene Teams ein, damit der Osterdeich sauber bleibt. (Shirin Abedi)

Am Donnerstagmorgen bedeckt Müll die Straßen im Viertel. Der Rewe am Ziegenmarkt weist Pfandsammler wieder ab, die mit Einkaufswagen voller Leergut Schlangen vor dem Pfandautomaten bilden. Wenige Stunden später sieht es im Viertel wieder besser aus. Das Unternehmen Entsorgung Nord ist für die Müllbeseitigung verantwortlich und hat alle Hände voll zu tun.

Etwas weiter südlich feierten Stunden zuvor noch Tausende Bremer am Deich den ersten Breminale-Tag. Auch da ist Müll vorprogrammiert. Aber bevor das Programm auf dem Festival-Gelände am Donnerstagnachmittag dann wieder startet, ist es vorbildlich sauber. „Die erste Truppe in der Müllbeseitigung ist die ,Royal Leergut Force'“, erklärt Boris Barloschky, technischer Leiter der Breminale.

Mit Ikea-Taschen, Müllsäcken und Kabelbindern ausgestattet beginnen die fünf Teams am frühen Abend ihren Dienst. „Sie sind ein Garant für eine saubere und schmerzfreie Breminale“, sagt Barloschky. Glasscherben und zerbrochene Flaschen seien nämlich eines der größten Probleme des Festivals. Schon während die Gäste tanzen und über das Gelände schlendern, sammeln die Teams Flaschen.

„Sie werden immer wieder angemeckert“, erzählt er, „aber sie tun den Besuchern einen großen Dienst.“ Das Gelände ist in fünf Bereiche eingeteilt, in jedem befindet sich ein Leergutdepot, damit die Sammler nicht so weit laufen müssen. Später fange jemand an, die gesammelten Flaschen in die richtigen Kästen einzuordnen. Daneben zieht die „Royal Leergut Force“ auch volle Mülltüten aus den Eimern und verschließt sie mit Kabelbindern.

Ab 1 Uhr, wenn die Gastronomie ihre Buden schließt, kommt das „Night Trash Team“: Mit Autos und großen Hängern fährt es oben und unten den Deich entlang und sammelt die Müllsäcke ein. Parallel startet eine Gruppe am Fähranleger und zieht mit einer Menschenkette von acht bis zwölf Personen über die Deichschräge. Mit Mülltüten und Greifarmen ausgerüstet sammeln sie ein, was vom Tage übrig blieb.

Mehr zum Thema Drei Menschen mussten ins Krankenhaus 27 Rettungseinsätze am Breminale-Mittwoch Die Hitze macht den Breminale-Besuchern zu schaffen. Zehn Menschen wurden am Mittwoch mit ... mehr »

„Am Dienstag nach der Breminale, wenn alles abgebaut ist, kommt das ,Feinsäuberteam'“, sagt Barloschky. Dabei helfe der Quartierservice im Viertel. „Auf dem gesamten Gelände pulen wir die Kronkorken aus dem Deich. Das ist der mieseste Part.“ Aber nötig ist es, denn: „Aus Kronkorken wachsen keine Bierbäume.“ Dafür sei der Deich nach der Breminale so sauber wie nie. Falls Lkw den Rasen an einigen Stellen beschädigt haben, kümmert sich das Team mit Erde und Grassamen darum.

„Aber in diesem Jahr sah der Rasen schon furchtbar aus, bevor wir überhaupt angefangen haben“, sagt Barloschky. Neu sind in diesem Jahr die Dreibeine mit großen Müllsäcken, die den Deich entlang aufgestellt sind. Die sollen die Gäste motivieren, weniger Müll liegen zu lassen. Auf eines möchten die Veranstalter dabei noch hinweisen: Zigaretten müssen ganz ausgedrückt werden, bevor sie im Müll landen.