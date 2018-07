Der auf dem Lageplan der Breminale eingezeichnete Geldautomat sorgt für Verwirrung. (Alice Echtermann)

Wo ist der Geldautomat? Mit dieser Frage steht am Donnerstag auf einmal ein Pärchen im mobilen Büro des WESER-KURIER auf der Breminale. Er ist ehrlich aufgebracht, sie irgendwie amüsiert. In der Hand hält der Mann einen zerknüllten Lageplan der Breminale und wedelt damit in der Luft herum. "Habt ihr diesen Plan gemacht?", ruft er. Nachdem wir versichern, absolut unschuldig zu sein, beruhigt er sich etwas. Worum es denn gehe?

"Wir suchen den EC-Karten-Automat", erklärt er. "Er sollte genau hier sein, zwischen Möwe und Breminale-Bus." Erneut den zerfetzten Flyer schwenkend, muss er nun auch selbst lachen. Die Möwe hätten sie übrigens auch nicht gefunden. Was das denn bitte für ein Plan sei. Dreimal sei man zwischen Bremen-Vier- und Bremen-Eins-Zelt auf- und abgelaufen. "Ihr seid doch die Zeitung, macht daraus mal eine Titelstory", lacht seine Freundin.

Dieser Appell an die journalistische Pflicht konnte natürlich nicht unbeantwortet bleiben. Nach einem Selbstversuch, der ebenfalls Auf- und Ablaufen beinhaltete und ebenso erfolglos blieb, brachte eine Nachfrage bei den Organisatoren der Breminale Klarheit. Des Rätsels Lösung ist: Es gibt den Geldautomaten, der auf dem Lageplan eingezeichnet ist, nicht. Wie die Kolleginnen am Breminale-Bus erklären, sollte es ursprünglich eine Kooperation mit der Sparkasse Bremen geben. Diese sei dann aber doch nicht zustande gekommen, weshalb der EC-Automat neben der Möwe nicht existiert. Die Sparkasse Bremen war am Freitagabend für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

(Servicehinweis: Wer auf der Breminale Bargeld braucht, findet den nächsten Geldautomaten der Sparkasse im Viertel - den Sielwall hinunter und dann rechts.)