De fofftig Penns lassen es sich an der Weser gut gehen. (Shirin Abedi)

Seit 15 Jahren gibt es De fofftig Penns. In diesem Jahr spielen Sie Ihre Abschiedskonzerte. Warum hören Sie auf?

Vor 15 Jahren wurden wir gefragt „Warum habt ihr angefangen?“ Unsere Band war nie als langfristiges Projekt angelegt – wir waren selber überrascht, dass wir das 15 Jahre gemacht haben. Es ist wie in manchen Beziehungen: Auch wenn es gut ist, weiß man, dass es irgendwann zu Ende gehen muss.

Das klingt ja echt nett, aber was sind die wahren Gründe?

Wir haben das plattdeutsche Wörterbuch von vorne bis hinten komplett durchgearbeitet. Außerdem ist die plattdeutsche Welt klein. Wir waren einmal zu Gast in München, aber normalerweise ist der südlichste Bereich für uns Köln. Es wird keine USA-Tournee geben. Wir haben viel gesehen, und das ist okay.

Was hält die Zukunft für Sie bereit?

Wir lernen bald Jan Delay kennen: Auf dem Open-Air in Bremerhaven eröffnen wir für ihn. Das wird toll und bringt uns an ein neues Publikum. In Berlin spielen wir noch ein kleineres, intimes Konzert. An Weihnachten gibt es dann zwei große Abschiedsshows mit allen Fans und Freunden als krönenden Abschluss. Und dann ist Januar, und da haben wir bisher auch nie etwas gemacht.

Sie nannten sich einmal den „Viktor Skripnik der plattdeutschen Sprache“. Skripnik ist schon länger nicht mehr Werder-Trainer.

Ich weiß nicht, ob Florian Kohfeldt Platt spricht, sonst könnte er für uns übernehmen. Kohfeldt heißt übrigens Kuhwiese. Davy Klaassen kann bestimmt niederländisches Platt.

Entweder-oder-Fragen: Plattdeutsch retten oder rappen?

Rappen! Viele versuchen, die plattdeutsche Sprache zu retten. Rappen macht mehr Spaß.

Wie trinken Sie ihren Ostfriesen-Tee?

Unterschiedlich. Mancher mit Kandiszucker, mancher ohne.

50 Cent oder Eminem?

Da sind wir uns nicht einig. Zwei von Dreien sagen 50 Cent, also ist das unsere Antwort.

Trump oder Putin?

Gegenfrage: Pest oder Cholera?

Schlachthof oder Pier 2?

Pier 2. Da waren wir noch nie, und man soll sich ja immer für das Unbekannte entscheiden. Die Leute wissen ja, dass wir den Schlachthof lieben, das müssen wir gar nicht sagen.

Comeback oder nie wieder auf der Bühne?

Comeback. Man weiß ja nie, was in 20 Jahren ist.

Die Fragen stellte Pascal Faltermann.

Zur Person

De fofftig Penns sind Deutschlands erste plattdeutsche Rap-Gruppe. Vor 15 Jahren haben sich die Jungs aus Bremen-Nord zusammengetan und "P.I.M.P." von 50 Cent gecovert. Nach dem US-Rapper haben sie sich damals dann auch direkt mal benannt.