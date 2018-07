Michael Schulte ist bekannt aus Funk und Fernsehen, ist überraschend Vierter beim Eurovision Song Contest (ESC) geworden und läuft im Radio rauf und runter. (Shirin Abedi)

Brütend warm und eine vom Himmel herunter knallende Sonne – auch am Donnerstag ist es heiß, heiß, heiß bei der Breminale. Auch nicht kühler ist es bei den Auftritten in den Zelten bei Sänger Michael Schulte oder Rumble on the Beach. Der zweite Breminale-Tag in Häppchen.

Der ESC-Star

Nur mit Akustikgitarre kommt er auf die Bühne. Michael Schulte startet wie so oft bei seinen Konzerten mit dem Song „The Maze“ und spielt einen intimen Auftritt bei der Breminale. Der oft als „sympathischer Wuschelkopf“ bezeichnete Sänger und „The Voice Of Germany“-Teilnehmer tritt ohne Band auf die Bühne. Nur er und seine Musik. Anhand der über ihn bekannten Dinge mag der 28-Jährige oberflächlich gesehen nicht so wirklich in diese Breminale-Szene aus Subkultur, Indie, Hip-Hop und Underground passen.

Schulte ist bekannt aus Funk und Fernsehen, ist überraschend Vierter beim Eurovision Song Contest (ESC) geworden und läuft im Radio rauf und runter. Sein Auftritt im Bremen-Vier-Zelt am Abend passt dem Publikum aber. Der in Eckernförde geborene Singer-Songwriter spielt seine Power-Balladen und den ESC-Hit „You Let Me Walk Alone“. Er sagt, er habe kaum Energie, die Hitze mag er auch nicht. Zum ersten Mal spiele er ein Konzert in Shorts, sagt er.

Ed Sheeran, mit dem er oft verglichen wird, habe das am Mittwoch auch gemacht. „Lasst uns ein paar Kalorien raus schwitzen“, ruft er den Besuchern zu, um sie nur wenig später lauthals mitsingen zu lassen. Der Andrang ist groß: Will doch jeder einmal schauen, was der wohl prominenteste Künstler im Programm des Kulturfestivals so drauf hat. Mit Charme und ausdrucksstarker Stimme packt er seine Zuhörer und spritzt sie zwischendurch auch mit einer Wasserpistole ab.

Präsente Ansprechpartner

Immer wieder sind sie zu sehen: Die Promoterinnen, die auf den Code „Ist Luisa hier?“ aufmerksam machen. Mit der Frage können sich Frauen an Thekenpersonal richten, wenn sie sich bedroht, bedrängt oder belästigt fühlen und Hilfe brauchen. Ebenfalls mitten im Getümmel: Polizisten-Duos, die Streife laufen an der Kulturmeile am Osterdeich. Immer wieder sitzen sie in der mobile Wache auf der Deichkante, die aber nicht dauerhaft geöffnet ist, wenn die Beamten unterwegs sind.

Zum Abkühlen sprangen junge Männer in die Weser. (Shirin Abedi)

Es poltert im Wohnzimmer

Diese Bühne ist zu klein für Rumble on the Beach. Rock ’n’ Roll, Rockabilly oder auch Country-Punk ballert aus den Boxen in die Ohren der Zuhörer. Die kleine Spielstätte der Viertel-Kneipe Wohnzimmer müsste größer sein, damit alle etwas sehen und tanzen können. Ordentlich Andrang herrscht hier am Donnerstagabend. Kuriosität am Rande: Die Band hat eine Kiste Wasser auf der Bühne stehen. Früher war mehr Bier. Eine Pause in der schweißtreibenden Show legen sie zudem ein.

Bands wollen keine Bilder

Verträge, Richtlinien und Verbote für die Pressefotografen gibt es bei dem Kulturfestival am Osterdeich eigentlich nicht. „Wir freuen uns ja über schöne Bilder“, sagt Boris Barloschky, technischer Leiter der Breminale. „Die ersten drei ohne Blitz“ heißt es fast deutschlandweit auf allen Festivals und Konzerten, wenn die Fotografen im Pressegraben vor den Bühnen stehen. So ist es auch im Bremen-Vier-Zelt geregelt.

Unter dem Titel „#Fotopolizei“ hängt dann aber doch ein Aushang im Organisationsbüro, den die Veranstalter von den Managements einiger weniger Künstler aufdiktiert bekommen haben. So verbietet der Karlsruher Rapper Haze auf der Bremen-Next-Bühne das Fotografieren komplett. Auch die deutsche Hip-Hopperin Antifuchs will am Freitag keine Bilder von professionellen Fotografen. Das versteht nicht jeder, da in den ersten Reihen massenweise Menschen stehen und das Konzert mit dem Smartphone filmen und fotografieren.

Schattige Plätzchen

Im Schatten der Foodtrucks und Bierbuden, hinter der Bühne oder im Kunsttunnel zwischen der Kunsthalle und dem Osterdeich versuchen die Besucher, den knallenden Sonnenstrahlen zu entkommen. Aber es geht auch kurioser: Frauen laufen im Sonnenschatten ihrer Männer umher, T-Shirts werden zur Kopfbedeckung umfunktioniert und sogar hinter den Mülltonnen sitzen die Menschen. Selbst unter der Bierbank lag ein junger Mann ‒ und das lag nicht am Vortag. Nur Sonnenschirme sind eher Mangelware.

Die Retter in der Hitze

Die Hitze macht den Breminale-Besuchern zu schaffen. Bis Donnerstagabend verzeichneten die Rettungssanitäter insgesamt 45 Behandlungen. Darunter 15 Menschen, die mit Kreislauf- und Erschöpfungssymptomen behandelt werden mussten, berichtet Reinhold Klostermann vom Centralen Krankentransport Hameln, der die Breminale medizinisch betreut. „Drei Menschen mussten wir bislang leider ins Krankenhaus bringen“, sagt Klostermann. Davon sei ein Fall hitzebedingt gewesen. Die restlichen Einsätze kamen zu großen Teilen aufgrund von Alkoholkonsum zustande. „Bis jetzt haben wir aber alles im Griff“, sagt der Einsatzleiter. Insgesamt findet Klostermann lobende Worte für die Veranstalter: Die zahlreichen Gartenduschen und Rasensprenger, die zur Abkühlung aufgestellt wurden, seien „einfach super“.