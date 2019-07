Foto: Karsten Klama





The Bernie & The Joergi

Wer die Musikvideoshow in Bremen regelmäßig verfolgt, kennt auch The Bernie & The Joergi. Das Duo tritt dort regelmäßig mit Videos in den Wettbewerb. Mit ihrem Tanzpunk wollen sie in diesem Jahr auch bei der Breminale punkten.

The Bernie & The Joergi treten am Donnerstag, den 4. Juli, um 20.30 Uhr auf der Strandbühne auf.