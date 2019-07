Die Breminale 2019 startet an diesem Mittwoch und lockt wieder Tausende Besucher an die Weser. Ob "Gestört aber geil", "Faakmarwin" oder "Berlin Syndrome" – mehr als 100 Bands treten am Osterdeich und in den Wallanlagen auf. Begleitet wird das Festival von zahlreichen Kunstveranstaltungen, Sportevents und Kinderspielen.

In unserer Fotogalerie stellen wie die Künstler vor, die am ersten Breminale-Tag auf den Bühnen auftreten.