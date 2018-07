Auch in diesem Jahr wird es auf der Breminale wieder moderierte Gesprächsrunden über biofaire Produktion und nachhaltige Landwirtschaft geben. Dieses Mal wird aber auch gekocht. (ProZept e.V.)

Regionale Produzenten beliefern das Ökodorf an der Weser und das Bio-Deichbankett auf dem Osterdeich. Diesmal sind 20 Stände mit biologischem Essen aufgebaut, es wird in Talkrunden über vegane Ernährung und andere Trends gesprochen, und es gibt Informationen über artgerechte, nachhaltige Landwirtschaft. Und am Sonntag wird auf dem gesperrten Osterdeich wieder getafelt.

Eduard Hüsers vom Verein Prozept organisiert das "Bio Erleben"-Dorf auf der Breminale. Er kann auf einige regionale Kooperationspartner mit Erfahrung bauen: Der Biohof Kaemena aus dem Blockland wird wieder sein Eis verkaufen, Renning Söffker aus Martfeld Erdbeermixgetränke, die "Frischekiste" aus Syke ist mit einer Gemüsepfanne vertreten, der Bremer Bioschlachter Andreas Raab brät Wurst, zu trinken gibt es Weine und Kaffee aus biologischem Anbau und für alle, die gern Süßes essen, Kuchen aus heimischen Bio-Bäckereien. Das Infomobil wird an der Weser parken.

Auf der Bühne werden Talkgäste Platz nehmen – und es wird immer dann gebrutzelt, wenn das Motto "Kochen & Talk" heißt. Otmar Willi Weber wird an diesem Donnerstag, 14. Juli, um 17 Uhr die erste Runde dieser Art moderieren: "Mit Bio fürs Klima kochen" ist das Motto. Von 18.45 bis 19.45 Uhr wird die Frage "Bio und Regional – Das Traumpaar!?" erörtert. Hilmar Garbade, der Präsident des Bremischen Landwirtschaftsverbandes, Georg Musiol, Abteilungsleiter beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Peter Bargfrede von der Bremer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft (EVG) und Jochen Voigt von Bioland Gemüsebau und Marktbeschicker Gernot Riedl von Slow Food Bremen sind mit von der Öko-Partie.

Am Freitag, 15. Juli, geht es um 17 Uhr weiter mit Reden, Kochen und Essen, bei "Rin in den Pott – Sommergrüße aus Umzu". Gastronomen aus dem Verein Genussland werden mit heimischen Bio-Zutaten kochen und ihrem Publikum nicht nur den Mund wässrig machen, sondern die Zuhörer auch informieren. Um 18.45 Uhr werden dann "Echte Erfolgsgeschichten" aus der Biobranche erzählt. Zu Wort kommen Heike Kaemena von Snuten Lekker Eis, Rainer Knoll von der Backstube Bremen, Kai Schamar vom Vivo Lo Vin und Claudia Elfers von der Bio-Stadt Bremen.

In der dritten Koch-und-Gesprächsrunde werden Mitglieder des Vereins "Afrika ist auch in Bremen" am Sonnabend, 16. Juli, um 17 Uhr gemeinsam mit Uwe Hinck von Slow Food Bremen und Angela Hesse von Brot für die Welt nach afrikanischen Rezepten bio kochen. Und Otmar Willi Weber spricht ab 18.45 Uhr mit seinen Gästen über Ernährungstrends. "Vegan Bio Regional!" heißt die Gesprächsrunde mit Gertraud Huisinga von der Verbraucherzentrale, Frauke Schußmann vom Kulturzentrum "Kukoon" aus der Neustadt und Ilja Lauber vom Vegan Block aus der Region Bremen.