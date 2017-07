Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Breminale 2017 Das Programm am Donnerstag

Von Michael Rabba

Auch am zweiten Breminale-Tag und -Abend ist viel los am Osterdeich. Unsere Fotogalerie gibt einen Überblick über die auftretenden Künstlerinnen und Künstler sowie das Rahmenprogramm am Donnerstag, 6. Juli 2017.