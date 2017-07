Eigentlich wird die Breminale regelmäßig von schlechtem Wetter geplagt. Dieses Jahr war aber alles anders. Zum 30. Geburtstag schien die Sonne unermütilich auf die Besucher nieder. Selbst eine Unwetterwarnung am Freitag wurde schon nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. Lediglich am Sonnabend war es kurzzeitig etwas feucht. Aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Das sind die schönsten, emotionalsten und leckersten Aufnahmen vom Festival am Osterdeich. Haben Sie auch noch welche? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos an onlineredaktion(at)weser-kurier.de, wenn Sie mögen.