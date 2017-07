Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kulturfestival am Sonntag So lief das Breminale-Finale am Sonntag ab

Auch der Sonntag hat die Besucher an den Osterdeich gelockt. Traditionell wurde mitten auf der Straße Osterdeich beim Bio Deichbankett gegessen, soziale Manufakturen haben ihre Zelte aufgeschlagen und das Alfred-Wegener-Institut präsentierte seine Wissenschaft auf der Straße ("Science on the Road").