Bestes Wetter, nicht zu warum und trotzdem sonnig, der perfekte Tag für einen Bummel über die Breminale. Die Besucher, ausgezeichnet gelaunt, hungrig und durstig wurden auch an diesem Tag nicht enttäuscht und erhielten kostenlose musikalische Unterhaltung in bester Gesellschaft. Einfach wunderbar, die größte Freiluftsommerparty in Bremen. Wir freuen uns auf zwei weitere wundervolle Tage!