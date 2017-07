Bald ist es wieder so weit: Am Mittwoch startet die Breminale. (Pascal Faltermann)

Wie wurden Sie mit dem Musik-Virus infiziert?

Harald Siegel: Ich war in 1967 in Findorff im Gemeindesaal, dort spielte Heavy Stuff – mein erstes Erlebnis mit einer Liveband. Da stand ich staunend davor und wusste sofort: Das will ich auch! Also habe ich mir eine Gitarre gekauft und geübt. Das ist auch bis heute noch so, Musik bereichert mein Leben ungemein.

Anselm Züghart: Ich bin sozialisiert durch die zahlreichen Umsonst-und-draußen-Festivals, die es damals im norddeutschen Raum gab. Und durch die Begegnung mit Harald, mit dem ich in den 1980er-Jahren meine erste erfolgreiche Band gegründet habe. Ich war Bassist, Harald Gitarrist bei Rescue Party. Daraus begründet sich unsere Freundschaft. Das legendäre Konzert der Bremer Punk-Rocker A5 1981 auf der Weserlust war für mich der Auslöser, reich, berühmt und glücklich zu werden – als Musiker mit Harald. (lacht)

… was den Start der Breminale einläutete?

Zwei Männer, eine Vision: Anselm Züghart (links) und Harald Siegel am Osterdeich. (Frank Thomas Koch)

Anselm Züghart: 1983 fand die letzte Weserlust am Teerhof statt. Wir wollten uns daraufhin eine Bühne schaffen, auf der wir selbst spielen konnten. Aber die Erkenntnis reifte schnell, dass du als Musiker nicht gleichzeitig die Organisation übernehmen kannst.

Harald Siegel: In dem einen Bereich musst du völlig rational sein, in dem anderen dein Herz sprechen lassen.

Aber Ihr Herz schlägt doch auch für das Kulturfestival?

Anselm Züghart: Genau. Die Weserlust bestand ja schon seit den 1970er-Jahren als ein Fest mit künstlerischem Schwerpunkt vor allem in der bildenden Kunst. Doch dann ist dem Senator für Kultur 1983 mit der letzten Weserlust die Luft ausgegangen – die Organisation wurde einfach zu viel. Die Lücke nutzte der Konzertveranstalter Klaus-Peter Schulenberg, der 1986 mit einem Stadtfest um die Ecke kam. Das wollten Harald und ich nicht auf uns sitzen lassen. Wir hatten uns da schon der Kulturkooperative Bremen e. V. angeschlossen, einem Zusammenschluss freier Bremer Kultureinrichtungen, die sich bereits seit Längerem für ein eigenes Kulturfest starkgemacht hatten. Und in dieser Gemengelage gab es die ersten Gespräche mit dem damaligen Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst, Horst-Werner Franke.

Harald Siegel: Dieses Stadtfest war rein kommerziell, mit wenig Kultur und viel Alkohol. Das wollten wir anders lösen. Und da gab’s dann mal eben 100 000 Mark vom Senator, der sagte: „Ja, dann macht mal“.

Anselm Züghart: Und dann haben wir gemacht (lacht). Gemeinsam mit dem Journalisten und Kulturmanager Manfred Fleckenstein bildeten wir den musikalischen Schwerpunkt einer Community, die aus Leuten und Einrichtungen und natürlich sehr vielen Meinungen bestand. Das kennzeichnet die Breminale bis heute.

Harald Siegel: Wir wollten Kunst, Musik, Theater und Literatur vereinen, der Charakter war noch entschieden künstlerischer als heute, mit mehr Spartenbereichen.

Anselm Züghart: Wir wollten eine vielfältige repräsentative Mischung bieten. Die Idee war, die lokale Szene mit überregionalen und internationalen Künstlern zu verbinden und dabei auch den Nachwuchs im Auge zu haben. Schwierig war es allerdings, den passenden Namen für das Festival zu finden. Mit 100 Leuten starteten wir eine der ersten Gesprächsrunden im Lagerhaus …

… und kamen schließlich auf „Breminale“?

Harald Siegel: In der großen Runde waren wir schlichtweg arbeitsunfähig. Also bildeten wir die AG Breminale, in der wir zehn, zwölf Leute waren. Dort wurde der Name kreiert. Aus der AG Breminale wurde später der Breminale-Verein zur Förderung der Kultur e. V. Das ging so bis 1993 gut. Dann ging es leider los mit den Sparmaßnahmen der Stadt. Unter Kultursenatorin Helga Trüpel wurden uns die Zuschüsse gestrichen. Manfred Fleckenstein und ich sind dann ins Risiko gegangen und haben die Breminale GmbH gegründet. In dieser Zeit kam dann auch Anselm wieder mit dem Flut-Projekt dazu.

Anselm Züghart: Mit dem Flut-Projekt wollte ich den ursprünglichen Gedanken des Festivals als Zusammenschluss verschiedenster Kultureinrichtungen und -initiativen fortführen. Diese kooperieren und gestalten ein eigenes Programm als Teil der Breminale auf der Flutbühne. Ich hatte im Lagerhaus als Geschäftsleitung angefangen, und wir haben unsere eigenen Programmmittel von dort mitgebracht und tun das bis heute.

Und in all den Jahren ist Ihre Freundschaft durch die Zusammenarbeit gewachsen?

Anselm Züghart: Man könnte sagen, dass unsere Beziehung auch gerade in unseren Konflikten ein Stück weit stellvertretend für die Entwicklung des Festivals steht. Wir sind uns sogar mal persönlich an die Wäsche gegangen. Die Kunst dabei ist allerdings, um die Sache zu ringen, um so am Ende das Beste dabei herauszubekommen. Ich bin stolz und glücklich, dass die Breminale und unsere Freundschaft heute noch Bestand hat. Eine europäische Kulturstadt zeichnet sich auch durch ihre Festivaltradition aus. Insofern steht die Breminale ein Stück weit für die Kulturgeschichte und Attraktivität der Stadt Bremen. Eines der Geheimnisse des Erfolgs ist der soziokulturelle Eklektizismus, der mit einer breiten Beteiligungsform ein vielfältiges Programm schafft. Es ist ein gewachsenes, urbanes Festival, das in seinem Stellenwert für Bremen als Stadt am Fluss einzigartig ist – und das umsonst und draußen.

War es von Anfang an Ihre Idee, ein für die Besucher kostenfreies Kulturerlebnis zu schaffen?

Harald Siegel: Am Anfang gab es den „Breminale-Button“, Eintrittsregelungen in den Zelten. Und Personal, das kontrolliert hat. Das hat sich aber nicht gerechnet, denn für die Kontrollen allein haben wir fast noch mehr ausgegeben. Also haben wir uns bemüht, Unterstützer und Sponsoren zu finden, um die Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir liefern ein Leistungspaket für den einzelnen Besucher, das seinesgleichen sucht. Man kann alles kostenlos betrachten, sogar seine eigene Verpflegung mitbringen, wenn man möchte. Jeder kann teilhaben. Damit erfüllt die Breminale eine soziale Komponente. Das ist für uns manchmal nicht ganz einfach, aber Bestandteil unseres Konzepts.

Das hat sich bis heute nicht geändert, obwohl die Breminale 2007 kurz vor dem Aus stand?

Harald Siegel: Ja. Wir konnten es nicht mehr finanzieren und mussten so 2007 aussetzen. Die Stadt dachte, wir sind reich genug und hat uns erneut die Zuschüsse gestrichen. Wir waren am Ende. Da erst hat die Stadt begriffen, dass es von unserer Seite aus nicht nur Poker um die Finanzen war, sondern schlicht und einfach nicht mehr ging. Das Schöne dabei war, dass der Ausfall und der Streit mit der Stadt auch kreative Kräfte freigesetzt haben. Wir haben die künstlerische Leitung gewechselt, den Veranstalter. Es entstand so ein sinnvoller Generationswechsel. Durch Sternkultur, die jetzt für das Programm und die Durchführung verantwortlich sind, kamen völlig neue Impulse.

Anselm Züghart: Das Profil der Breminale unterliegt einem ständigen Wandel. Durch Sternkultur ist noch mal eine starke Qualitätssteigerung dazugekommen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Breminale? Wie geht dieser ständige Wandel weiter?

Anselm Züghart: Es geht natürlich nicht immer nur um Geld und Zuschüsse. Auch die Rahmenbedingungen spielen eine große Rolle: Öffnungszeiten, Konzessionszeiten, infrastrukturelle Hilfe. Dass es viele Feste und Festivals dieser Stadt inzwischen nicht mehr gibt, ist nicht nur den Auflagen geschuldet. Die Stadt, der Senat und alle Verantwortlichen sollten anfangen, über die ferne Zukunft der Breminale nachzudenken. Nicht im Sinne von „höher, schneller, weiter“, sondern visionär und gleichzeitig pragmatisch. Es geht mir zum Beispiel um den mobilen Reisetourismus: die Möglichkeit der Übernachtungsangebote. Ich würde mir wünschen, dass dieser Aspekt stärker in den Fokus rückt. Die Breminale stößt auch räumlich an ihre Grenzen. Die andere Weserseite auf dem Stadtwerder würde auch wunderbare Locations bieten. Die müssen aber natürlich zu erreichen sein. Eine Anbindung an die andere Weserseite stünde da zur Debatte. Ebenso finde ich es überfällig, die umgedrehte Kommode als Bremer Wahrzeichen einzubeziehen. Bremen ist doch die Stadt am Wasser. Da wäre es eine gute Idee, den Wasserturm zu einem optischen Wahrzeichen und Leuchtturm zu machen.

Harald Siegel: Auch die Kollegen von Sternkultur stoßen so langsam an ihre Grenzen – auch da brechen bedingt durch den Erfolg neue Tätigkeitsfelder auf. Wir müssen gemeinsam mit der Stadt gucken, wie wir dem begegnen und in einen demokratischen Dialog mit allen beteiligten Parteien treten. Es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch vieles immer wieder problematisch. Aber gerade diese ewige Herausforderung macht es auch immer wieder spannend.

Das Gespräch führte Ina Hagemann.