Alte Hasen: Susanne von Essen und Max Maurer sind seit vielen Jahren mit dem Festival fest verbunden. (Christina Kuhaupt)

Noch zwölf Tage, dann startet am Osterdeich wieder Bremens buntestes Kulturspektakel. Von Mittwoch, 5. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, läuft die 30. Auflage der Breminale. Für Donnerstagmorgen hatten die Festival-Macher zur Pressekonferenz geladen. Der Wetterdienst verschickte parallel eine Unwetterwarnung. „Wenn die Breminale schon laufen würde, müssten wir jetzt räumen“, sagt Projektleiter Max Maurer.

Damit die Besucher des eintrittsfreien Festivals auf dem Laufenden bleiben, gibt es auch in diesem Jahr die Breminale-App. Mit der können Nutzer auf dem Smartphone ihr eigenes Programm zusammenstellen und sich über die Bands, Aktionen und die Lage am Deich informieren. Die Initiative Freifunk sorgt für kostenloses WLAN.

Pohlmann, Milliarden, Alice Merton

Mehr als 100 Künstler und Bands präsentieren sich an den fünf Festivaltagen auf den Bühnen am Weserufer. Im musikalischen Programm finden sich Namen wie Pohlmann, Milliarden, Alice Merton, Rebeca Lane oder Wankelmut. Die Bremer Britrock-Band The Fairies wird am Sonntag, 9. Juli, um 13 Uhr auf dem Dach der Kunsthalle ein exklusives Konzert vor 40 Gästen spielen. Die Karten gibt es Sonnabend, 8. Juli, ab 15 Uhr am Breminale-Bus neben dem Deichgraf-Zelt.

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Maurer. Am neuen Breminale-Bus gibt es an allen Tagen Merchandise und Festival-Pläne. Die Kunsthalle öffnet am Breminale-Wochenende bei freiem Eintritt. Auf der „Himmlischen Wiese“ hinter dem Gebäude baut das französische Künstler-Kollektiv Totoblack eine Rollschuhbahn auf, die abends zur Disko wird.

Knapp 500.000 Euro kostet eine Bremi­nale. Rund 50 Prozent des Etats werden durch die Standgebühren abgedeckt. Die Kulturbehörde, die Wirtschaftsförderung Bremen und diverse Sponsoren fördern das Festival. Die Finanzierung bleibt für die Organisatoren aber alljährlich eine Herausforderung. Mit dem Kauf eines Festival-Armbändchens für fünf Euro können Besucher sowohl zum Erhalt der Breminale als auch zu einer nachhaltigeren Infrastruktur beitragen. Im vergangenen Jahr wurde mit den Spenden eine kilometerlange Lichterkette mit energiesparenden LED-Lampen bestückt.

Die Sicherheitsdebatte macht auch vor der Breminale nicht halt. Zäune oder Taschenkontrollen wollen die Macher nicht. ­Susanne von Essen, Künstlerische Leiterin, setzt vor allem auf das Miteinander: „Sprecht Leute an, redet miteinander, zeigt Zivilcourage.“ Maurer ergänzt, man sei „im engen Austausch mit den Behörden“. Dazu wurde das Sicherheitskonzept überarbeitet. Wer Hilfe braucht, kann sich in diesem Jahr neuerdings an jedem Bierstand melden. Dort liegen Funkgeräte, mit denen die Mitarbeiter schnell Hilfe holen können.

30 Jahre Breminale

