Wolfgang Gerhardy, Programmchef im Kulturzentrum Lagerhaus. (Frank Thomas Koch)

Wie fing das mit der Breminale bei Ihnen eigentlich alles an?

Wolfgang Gerhardy: Da mein Chef, der Lagerhaus-Geschäftsführer Anselm Züghart, einer der Mitbegründer war, habe ich persönlich das erste Mal 1990 auf der Breminale in dem Zelt Schleuse gearbeitet: Ich baute die Anlage auf, kontrollierte Bänder oder half bei der Durchführung. Das Programm stellten damals noch die Breminale-Leute selbst zusammen. Das jetzige Flut-Zelt war die Schleuse, wo ich bis 1994 gearbeitet habe. Mein Chef träumte allerdings immer von einem Umsonst-und-draußen-Festival. Und so haben wir dann 1994 eine Lagerhaus-Bühne bespielt. Ohne Zelt und eintrittfrei – das Lagerhaus-Open-Air.

Detlev Hoegen, Managing Director beim Musiklabel Bear Family Records.

Detlev Hoegen: Ich hatte etwa 1990, 1991 die Idee, das zehnjährige Firmenjubiläum meines Labels CrossCut mit einer Liveveranstaltung zu feiern. Dann kam Manfred Fleckenstein auf mich zu und fragte, ob ich nicht Lust hätte, das im Rahmen der Breminale zu veranstalten. In den Jahren zuvor war ich ständig dort und habe auch mal den einen oder anderen Tipp gegeben, was so Blues- oder Rhythm-‘n‘-Blues-Geschichten anging. Aber ich hatte bis dahin offiziell nichts mit dem Festival zu tun. Für das Jubiläum 1991 habe ich dann drei Bands aus Amerika eingeflogen und die Veranstaltung für mich im VIP-Bereich organisiert. Zudem hatte ich einen großen Verkaufsstand.

Und wie ging es dann weiter?

Gerhardy: Wir hatten damals mehr unbekannte Bands statt großer Namen. Groß waren eigentlich nur Green Day im Jahr 1992, auch wenn die damals noch keiner kannte. 1996 hatten wir nochmals eine Bühne ohne Zelt, wo die Band Party Diktator ihr Abschlusskonzert gespielt hat. Das will mir keiner mehr glauben, aber als ich die Band angesagt habe, standen 10 000 Leute vor der Open-Air-Bühne, die damals Richtung Sielwallfähre ausgerichtet war. Bis heute ist es immer noch ein Team, das das Programm zusammenstellt. Ich wurde 2008 Programmchef auf der Flut-Bühne. Das war ein Jahr, nachdem die Breminale ausfiel und wir ins Lichtluftbad gegangen sind mit dem Motto „Breminale fällt aus, Flut setzt über“.

Hoegen: Manfred Fleckenstein und ich haben 1992 die Bluesnächte fortgesetzt, weil alle das musikalische Konzept gut fanden. Da hatten wir zum Beispiel Jimmy Witherspoon hier, einer der ganz alten, großen Sänger, der wenig später verstarb. Aufnahmen haben wir allerdings nicht gemacht. Das Programm haben wir durchgezogen bis 1996. Dann merkte ich, dass es sich als kommerzielle Kulturveranstaltung für mich nicht mehr rechnet. Dann war es für mich vorbei. Auch die Breminale hat diese Programmatik dann nicht mehr weitergeführt. Ich habe ja immer Geld in die Veranstaltung gesteckt, und irgendwann ließ das überregionale Interesse an den Blues-Veranstaltungen nach, für mein kleines Label CrossCut waren die Blues-Shows nicht mehr finanzierbar.

Dann war also Schluss bis 2015?

Hoegen: 20 Jahre lang war gar nichts. 2014 bekam ich einen Anruf und wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal so ein Programm von Bear Family zu bestreiten. Ich wollte es aber ein Jahr später machen, um dort das 40-jährige Jubiläum des Labels Bear Family zu feiern.

Wie hat sich die Musikwelt verändert in den Jahren? Was hat sich geändert beim Buchen von Bands?

Gerhardy: Die Strukturen waren die gleichen. Alle, die damals mit am Tisch saßen, haben ihre Kontakte mitgebracht und legten zusammen ein Sammelsurium an. Das ging von Elektro über Punk bis zum Songwriter – das war so dermaßen durchgemischt. Es gab eine große Gitarrenfraktion und es gab die anderen. Es war schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wir haben viele Nächte zusammengesessen und diskutiert. Wir haben uns nie als Booker verstanden, die sich nach Agentur-Angeboten richten oder dem, was gerade verfügbar ist. Wir haben von Anfang an gezielt versucht, unser Ding zu machen. Zum Beispiel einen Hip-Hop-Jam in Zusammenarbeit mit Ulli Barde, der jetzt den Sportgarten leitet. Da waren dann Nachwuchskünstler und Größen wie Main Concept oder Tobi und das Bo. Die Verbindung war uns wichtig. Der Nachwuchs ist uns immer noch wichtig. Das machen wir zwar nicht mehr mit Hip-Hop, aber mit Schülerbands, die dann vielleicht mal irgendwann zu Live in Bremen oder ins Abendprogramm rutschen. Der Bremer Bezug war dem ganzen Flut-Team wichtig.

Hoegen: Bands zu kriegen, war 2015 gar nicht so das Problem. Wir hatten einen schwedischen Publicity-Manager, der seine Kontakte hat spielen lassen, und Bear Family hat einen guten Ruf bei Musikern in Skandinavien. In den 1990er-Jahren stand mein Name beziehungsweise der meines Labels Crosscut für international hochwertige Blues-Geschichten. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, man kannte mich damals eher in Chicago als in Bremen. Der entscheidende Unterschied war im Rückblick für mich die internationale Ausrichtung. Manfred ­Fleckenstein und ich hatten andere Sachen im Kopf. Er buchte unter anderem Bands aus Kasachstan, aus Afrika oder französische. Für uns beide war das Authentische wichtig, dass wir Bands aus dem Mutterland des Blues, aus Amerika, hier spielen lassen konnten. Das hat sechs Mal hintereinander gut geklappt.

Es war nie ein großes Budget vorhanden. Wie haben Sie trotzdem Künstler überzeugt, zur Breminale zu kommen?

Gerhardy: Ich habe einen Etat, der abgesegnet ist, mit dem muss ich umgehen. Ich verfolge Bands über eine längere Zeit. Mittlerweile ist das einfacher mit Youtube, aber früher bin ich auch Bands hinterhergefahren und habe sie mir angeschaut. Damals gab es noch nicht so viele Festivals an einem Fluss. Das machte die Breminale für die Bands interessant. Da konnten sie auf einer Bühne stehen und auf einen vorbeifahrenden Dampfer schauen. Mit Turbostaat hat es zum Beispiel fünf Jahre gedauert, bis sie zugesagt haben. Gezielt jemanden haben wollen, das ist wichtig. Aber es muss auch eine Menge Überzeugungsarbeit geleistet werden. Manchmal kann man die Künstler mit Anschlussgigs bekommen, oder weil sie gerade eine Pause haben und bei den großen Festivals nicht spielen.

Hoegen: Ich habe versucht, für die Musiker noch ein Tour-Programm drumherum aufzubauen. Zum Beispiel, indem man ihnen noch andere Jobs besorgt hat. Damit sie nicht nur für ein Konzert nach Europa kommen, sondern für eine Woche. Wir hatten Kooperationen mit Festivals in Belgien, Norwegen oder der Schweiz.

Sound, Technik, Gagen – ist die Entwicklung nicht über die Jahre explodiert?

Gerhardy: Das Open-Air-Geschäft ist wie die Bundesliga. In der ganzen Festival­industrie werden Hunderte von Millionen Euro umgesetzt. Die CD- und LP-Verkäufe sind rückläufig, also kann man als Band nur mit Festivals Geld verdienen. Das hat sich absolut krass geändert. Der Livemusikmarkt ist explodiert. Die meisten Bands sind wesentlich professioneller geworden. Früher war es auch mal schwierig, eine Band von der Bühne zu bekommen. Jetzt sind die Umbaupausen ja auch so kurz, dass es alles schnell gehen muss, um die Nachfolgenden nicht zu behindern. Jetzt ist zudem auch alles genau durchgetaktet. Den Bandmitgliedern ist klar, dass erst die Sachen von der Bühne müssen und es dann zu den Fans geht oder das Bier getrunken wird. Auch die Technik hat sich explosionsartig entwickelt. Musiker haben eigene Mischpulte, eigenes Licht, eigene Lichtpulte – das war in den 1990ern anders.

Hoegen: In der PA-Technik gibt es sicherlich Entwicklungen. Digitale Prozessoren oder Effektgeräte haben analoge Studiotechnik verdrängt. Aber, dass es besser ist, will ich nicht sagen. Für Künstler, die handgemachte Musik machen, spielt Vintage-Equipment auch heute eine riesengroße Rolle. Wenn ich 1991 eine Anforderungsliste bekam, stand da beispielsweise ein 1959er Fender Tweed-Amp mit vier Ten-inch-Speakern, ein Super Reverb, drauf. Danach fragen Bluesgitarristen auch heute, doch man bekommt den Amp heute wesentlich einfacher als früher, über große Verleihe. Ich denke mal, die Technik im digitalen Bereich hat sich radikal verändert. Die ganze moderne Peripherie, die den Sound vor der Bühne ausmacht, die ist heute simpler, billiger. Aber das Signal von der Bühne selbst, von Verstärkern oder vom Schlagzeug, das wird über Mikrofone eingefangen, daran hat sich nicht viel geändert. Nur Details und Nuancen. Der Sound in einem Zelt ist immer recht schwierig und hängt vom Soundmischer ab.

Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte?

Gerhardy: Aus Bremer Sicht Party Diktator. Aber auch die Reunion der Hip-Hop-Crossover-Band Saprize aus Bremen im Jahr 2014 war stark. Sie waren genauso gut wie damals. Und Turbostaat, weil es so lange gedauert hat, sie zu bekommen, und sie dann richtig abgeräumt haben. 2004 war La Vela Puerca aus Uruguay hier, die hatten kurz davor vor 70 000 Menschen in Montevideo mit den Toten Hosen gespielt. Da war hier ein unglaublicher Andrang.

Hoegen: Ronnie Earl 1993 war schon toll. Ein schönes Konzert war auch Guy Forsyth, den ich ein paar Monate vorher per Zufall in Austin, Texas, in einem kleinen Club gesehen habe. Dort spielte er ohne Gage und ging mit dem Hut rum. Ein freakiger Typ, der hing im Zelt ganz oben in diesem Gestänge, rauchte Zigarette und schrie seinen Blues runter. Das fand ich sehr mitreißend. Gefallen hat mir auch Kim Wilson & The Fabulous Thunderbirds. Und die Muddy Waters Tribute Band, da spielte ein Pianist mit, Pinetop Perkins, um die 80 Jahre alt, der hatte so eine Spiellaune, das wir ihn nicht von der Bühne bekamen.

Das Interview führte Pascal Faltermann.