Ab Mittwoch feiert Bremen wieder am Osterdeich. (dpa)

Organisieren kann dieser Mann. Planen, visualisieren, vorbereiten. Auf Begebenheiten reagieren aber auch. „Meine Frau und ich sind ein eingespieltes Team“, gibt Rolf Hesener einen kleinen Einblick in sein Familienleben. „Klar machen wir auch gern mal Partys bei uns Zuhause. Da kommen dann gerne mal so 50, 60 Leute. Damit wir Platz zum Tanzen haben, haben wir schon mal einen Möbelwagen bestellt und unsere Möbel dort untergebracht.“

Intelligente Lösungen, neue Wege. Die muss er als Projektmanager der Breminale immer wieder suchen und finden. Ist Hesener also ein Macher oder ein Denker? „Wenn du so viele Veranstaltungen organisierst wie wir – Breminale, Flohmärkte, Oldtimershows –, kannst du das nur vernünftig auf die Beine stellen, wenn du ein Macher bist“, sagt er bescheiden, aber bestimmt. Dann lacht er. „Aber vorher solltest du denken. Das widerspricht sich ja nicht.“

Seine Stärken kann der 55-Jährige realistisch einschätzen: „Ich habe keine Ambitionen in Richtung Kunst. Ich kann weder singen noch ein Instrument spielen. Auch mein Kulturbegriff ist eher bodenständig geprägt. Kultur ist für mich, wie Menschen miteinander umgehen, was sie aus den vorherrschenden Bedingungen machen. Aber ich weiß, wie man Dinge schön aufstellt.“

Rolf Hesener ist Projektmanager der Breminale. (Peter Sturm)

Hesener erinnert an Heiner Lauterbach

Und eben, wie man organisiert, optimiert. „Meine Eltern hatten eine kleine Wäscherei. Da habe ich bereits als Kind gesehen, wie das mit hintereinandergeschalteten Abläufen funktioniert. Die kann ich schnell erfassen und im Blick behalten, was man eventuell noch besser machen kann. Es ist wichtig, Dinge immer wieder zu hinterfragen: Muss das so sein? Oder geht es nicht auch anders?“

Ein bisschen erinnert Hesener an Frauenschwarm Heiner Lauterbach. Sein Lachen ist ansteckend. Mit seinem dunkelblauen Hemd strahlt er Ruhe und Vertrauen aus, wirkt aber gleichzeitig aktiv und voller Tatendrang. Einer, der anpackt, kreativ ist, aber auch das Leben genießen kann. Eine Narbe am Kopf stammt aus seiner Zeit als Fußballer. Noch heute kann der gebürtige Westfale, der Ende der 1980er-Jahre in den Bremer Norden gezogen ist, dem runden Leder nicht widerstehen. „Auf dem Fußballplatz erkennt man den Charakter eines jeden Menschen“, sagt der glühende Verehrer von Borussia Dortmund.

Als Journalist hat er ohnehin ein Gespür für Menschen. Und dafür, sie zu überzeugen. Er selbst allerdings benötigte ein wenig Zeit, um von dem Beruf des Journalisten überzeugt zu werden. „Ich konnte mir früher nie vorstellen, was ich eigentlich machen will.“ So studierte Hesener Philosophie, Geschichte, Biologie, Publizistik – und hielt keinen der Studiengänge bis zum Ende durch. „Dann fragte mich einer: ‚Du hast doch Ahnung von Sport. Willst du nicht darüber schreiben?‘ Da dachte ich: ‚Meine Deutschlehrerin fände das furchtbar!‘ Aber so bin ich auf den Journalismus gekommen.“

Breminale-Planung "macht unheimlich viel Spaß"

Zehn Jahre lang arbeitete Hesener in diesem Beruf, bis er sich ganz auf die Breminale einließ. Das erste Kennenlernen lief über die Pressearbeit. Aber dabei blieb es nicht. „1993 war meine Tochter unterwegs. In dieser Zeit habe ich bei der Nordwest-Zeitung gearbeitet und mir Erziehungsurlaub genommen. Im Zuge dessen habe ich bei der Breminale immer stärker reingeschnuppert und am Ende meinen Job gekündigt, um hier ganz mit einzusteigen.“

Dabei war der Weg im Prinzip bereits vorgezeichnet. Denn der erste Flirt mit der Breminale als Besucher 1987 sollte die Flamme der Leidenschaft für dieses Festival nie verlöschen lassen. „Als meine Frau und ich das erste Mal Eltern wurden, habe ich mich bei der Kreiszeitung beworben. Das Vorstellungsgespräch in Syke war zufällig am ersten Tag der ersten Breminale.“ Und so kam es, dass Hesener den Abend mit einer guten Freundin auf dem „neuen Fest“ ausklingen ließ. „Das fand ich schon ziemlich cool. Vor allem, dass wir an jeder Ecke stehen geblieben sind, weil sie überall Leute kannte. Ich dachte, das sei eigentlich nur in Kleinstädten so. Und das fand ich total sympathisch. Das ist auch das Angenehme an Bremen: Man erstickt hier nicht.“

So blieb Hesener mit seiner Familie der Stadt treu. Und der Breminale. Bis heute. „Dieser Übergang vom Journalisten zu dem, der nun etwas vom Journalisten will, war anfangs etwas irritierend. Vorher habe ich jeden Tag etwas produziert. Hier arbeite ich ein halbes Jahr lang auf etwas hin, das in einem Höhepunkt kulminiert. Die Breminale ist für jemanden, der die Infrastruktur organisiert, eine Sache, die einen auch zu Hause nicht in Ruhe lässt. Aber es macht unheimlich Spaß. Es ist ein super Projekt. Nicht viele Städte haben so ein Fest.“