Willi Lemke (rechts) und Mein-Werder-Reporter Patrick Hoffmann beim #wktalk. (Dennis Ritter)

Herr Lemke, Werder hat gerade Davy Klaassen für 15 Millionen Euro verpflichtet. Was ist Ihre Reaktion auf den Transfer?

Willi Lemke: Wie alle Werderfans habe ich mich darüber gefreut. Klar, es ist ein gewisses finanzielles Risiko – aber in der vorletzten Saison hat er in Amsterdam super gespielt.

Für Werder ist Klaassen ein Rekord-Transfer, international betrachtet sind 15 Millionen Euro eher ein Schnäppchen. Wie finden Sie diese Entwicklung?

Ich finde das zum Kotzen. Jegliche Bodenhaftung geht verloren, wenn Spieler für mehr als 200 Millionen Euro den Verein wechseln. Wenn Gehälter von 60 Millionen Euro eine Selbstverständlichkeit werden. Das hat mit meiner gesellschaftlichen Realität nichts zu tun. Es ist für viele Menschen pervers!

Hat der WM-Verlauf Sie überrascht?

Vorher wäre ich jede Wette eingegangen, dass die Mannschaft es mindestens ins Halbfinale schafft. Bis auf Kroos’ Traumschuss waren die Spiele überhaupt nichts.

Der große Knall kam erst nach dem Turnier mit der „Causa Özil“. Sind seine harten Rassismus-Vorwürfe nachvollziehbar?

Nein, überhaupt nicht. Es gibt in unserer Gesellschaft sicherlich Fremdenfeindlichkeit, und dagegen müssen wir kämpfen. Aber Rassismus? Was ich in Südafrika beobachtet habe, das war Rassismus in Reinform. Die Äußerungen von Bierhoff und Grindel jedoch konnte ich auch nicht nachvollziehen. Man kann Özil nicht für das schlechte Abschneiden verantwortlich machen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen!

Einige meinten, wir sollten Özil für seine Leistungen dankbar sein.

Wir müssen ihm nicht dankbar sein, dass er Tore geschossen hat – dafür ist er fürstlich entlohnt worden. Ich respektiere seine Entscheidung, zu gehen. Aber wir sollten uns von einem Multimillionär nicht kränken lassen.

Wie bewerten Sie das Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan?

Das hätte er besser nicht machen sollen. Die Idee dazu hatte sicherlich Erdogans Wahlkampfmanager. Er hätte das vorher mit Löw und Grindel ansprechen sollen.

Die Fragen stellte Patrick Hoffmann.