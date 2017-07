Das Powertrio InSign ist musikalisch unterwegs zwischen Red Hot Chili Peppers, Royal Blood und Queen.

In ihrer Sparte könnten sie schon bald zum nächsten „Großen Ding“ avancieren. Die freie Kultur­managerin Julia von Wild zählt zu denjenigen, die dafür sorgen. Ihre Agentur „Zweifellos“, die Julia von Wild gemeinsam mit ihrer Kollegin Karin Bahrs betreibt, widmet sich seit 2012 vor allem Straßenkunstfestivals, exportiert das Bremer Erfolgsmodell „La Strada“ in weitere Städte.

Außerdem kuratiert sie das internationale Straßentheaterfestival „Tête-à-Tête“ in Rastatt sowie das Norderstedter „Parkperplex“-Festival. Wegen ihrer Liebe zur Rock- und Popmusik engagiert sich Julia von Wild jedoch nach wie vor auch im Rahmen des „Europe Stage Networks“ für junge Bands.

Fünf junge Bands aus Liverpool

Seinen Anfang nahm dies 2008, als die Managerin von Wild erstmals einen europäischen Austausch der Bremer Band Black Night Crash in Richtung Liverpool betreute und begleitete. „Liverpool war damals Kulturhauptstadt. Ich betreute zu diesem Zeitpunkt für ein nicht mehr bestehendes Bremer Projekt zur Förderung des kulturellen Austauschs einzelne Teilprojekte.

Zarte Stimmen, eingängige Melodien: Between Mountains aus Island. (Brynjar Gunnarsson)

Im selben Jahr spielten fünf junge Bands aus Liverpool auch auf der Breminale. Durch dieses Projekt haben die beteiligten Organisatoren festgestellt, dass ein solches Austauschmodell eigentlich recht einfach zu bewerkstelligen ist und gründeten daraufhin das ‚Stage Europe Network‘“, blickt von Wild zurück. Bei diesem handelt es sich um ein personengebundenes Netzwerk von derzeit sechs Organisatoren und Promotern, unter anderem aus Holland, Island, Norwegen, Frankreich und Polen.

„Wir haben dann angefangen, für diese Band-Austauschprojekte EU-Fördermittel zu beantragen – das klappt mal mehr, mal weniger gut“, konstatiert von Wild, die bis 2016 dem Vorstand des Vereins „Musikszene Bremen“ angehörte und sich heute neben ihrer Agenturtätigkeit als Vertreterin des „Stage Europe Networks“ im Rahmen des „Clubverstärker“ engagiert.

Durch EU-Mittel unterstützt

2008 kam es somit auch erstmals zu einem einwöchigen europäischen Bandaustausch in Bremen, dessen Höhepunkt stets der Showcase auf der Breminale darstellt. Dieser findet seit jeher alljährlich mit jeweils einer weiteren Band des Partnernetzwerks statt. Seit 2014 werden diese Programme bisweilen durch EU-Mittel unterstützt.

Ähnliche Veranstaltungen gibt es auch in den beteiligten Partnerländern, sie sorgen somit dafür, dass auch Bremer Bands internationale Bühnenluft schnuppern dürfen. Dies führte in den vergangenen Jahren Gruppen wie The Dashwoods, Kleinstadthelden und We had to Leave, um nur einige zu nennen, auf französische, isländische und niederländische Bühnen.

Die Band Lotte ist mit ihrer Indie-Folk EP „The Tide“ auf Tour.

Unter sich bleiben die Musiker im Rahmen dieser Workshops jedoch nicht: Auch junge Designer und Vertreter von Plattenlabels werden hinzugezogen, um jungen Bands Starthilfen und Beratung in Sachen Präsentation und Vermarktung zu ermöglichen. „Junge Bands vernachlässigen am Anfang ihrer Laufbahn häufig elementarste Dinge wie Pressefotos, Infotexte und Repräsentation in sozialen Netzwerken“, beklagt von Wild.

"Das ist ein echtes Drama."

Solche Versäumnisse lastet die erfahrene Kulturmanagerin und gebürtige Hessin jedoch nicht allein den aufstrebenden Nachwuchskünstlern an: „Jede andere Stadt betreibt ein Rock- und Popbüro zur Nachwuchsförderung, Bremen hinkt in dieser Hinsicht wirklich hinterher“, sagt von Wild.

Diesem Umstand sei es auch zuzuschreiben, dass ambitionierte, aufstrebende Bands ihrer Heimat mitunter den Rücken zukehrten und in Städte abwanderten, in denen sie bessere Grundvoraussetzungen vorfänden. „Das ist ein echtes Drama. Wir haben hier wirklich tolle Bands und auch gute Tonstudios“, bedauert sie.

Morgan Olai kommt aus Norwegen.

Zwar erhält der Bremer Ableger des „Stage Europe Networks“ Unterstützung durch den Senat und gelegentlich EU-Fördermittel, dennoch verläuft die hiesige Rock- und Popförderung durch das Network im Rahmen des Clubverstärkers auf mehr oder minder private Initiative. Zumal auch nicht jede Band auf Unterstützung des Netzwerks hoffen darf.

95 Bands erhielten bislang Unterstützung

Die ­Bremer Teilnehmer werden durch Julila von Wild ausgewählt. Häufig handelt es sich dabei um Sieger des Bandwettbewerbs „Live in Bremen“, sofern diese stilistisch und hinsichtlich ihrer Ambition zum weiteren Netzwerk passen. „Ich muss das Potenzial der jeweiligen Band erkennen, und sie muss natürlich auch motiviert sein, international zu arbeiten“, erklärt von Wild.

Pendants heißt die Indie-Rockband aus dem Norden Hollands. Ihre Musik soll sich hervorragend eignen zum In-den-Sonnenuntergang-Tanzen.

Seit seiner Gründung erhielten so bislang 95 Bands aus den kooperierenden Ländern Unterstützung durch das „Stage Europe Network“. Der bekannteste Name dürfte wohl Of Monsters and Men lauten. Ihnen war nach der Förderung durch das Netzwerkprojekt eine eindrucksvolle Karriere gelungen.

Doch auch von weiteren Künstlern weiß von Wild, dass diese sich mittlerweile mit eigenen Agenturen emanzipierten und mittlerweile selbstständig Europatourneen organisieren. Nicht alle dieser Bands sind und waren auch auf der Breminale zu sehen.

Jeweils eine Band aus Bremen

In die Bremer Austauschprojekte ist zumeist nur eines der fünf Partnerländer involviert. „In dem Jahr, als das Netzwerk die Band Of Monsters and Men förderte, reichten die Fördermittel nicht aus, um diese auch auf die Breminale einzuladen, sodass wir auf Bands aus den Nachbarländern auswichen“, sagt Julia von Wild.

Vier bis sieben Bands lädt die Kulturmanagerin im Rahmen des „Stage Europe Networks“ in jedem Jahr auf die Breminale ein, darunter jeweils eine Band aus Bremen. Neben der Bremer Band Lotte werden in diesem Jahr Pendants aus den Niederlanden, Between Mountains aus Island, Morgan Olai und Band aus Norwegen sowie Nephysim aus Frankreich auf Einladung des „Stage Europe Networks“ die Breminale rocken.