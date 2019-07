Dieses Jahr gibt es keine Breminale-App. (Pascal Faltermann)

Die 32. Breminale startet an diesem Mittwoch. Ob "Gestört aber geil", "Faakmarwin" oder "Berlin Syndrome" – mehr als 100 Bands treten am Osterdeich und in den Wallanlagen auf. Begleitet wird das Festival von zahlreichen Kunstveranstaltungen, Sportevents und Kinderspielen. Da einige Events zur selben Zeit stattfinden, muss man sich oft entscheiden, welches man besuchen möchte. Genau an dieser Stelle setzte im vergangenen Jahr die offizielle Breminale-App an, die als individueller Programmführer diente. Doch dieses Jahr wird die App aufgrund von "technischen Gründen" nicht angeboten.

Clubverstärker-App soll Lücke füllen

Abhilfe soll die App von "Clubverstärker" schaffen. Der Clubverstärker e.V. ist ein Verbund von Musikspielstätten und Festivals aus Bremen, Oldenburg und dem Bremer Umland. Die Funktionen der App sind jedoch nur rudimentär: Zwar lassen sich einzelne Musicacts der Breminale als Favoriten hinterlegen, doch man sieht auf den ersten Blick nicht, zu welcher Uhrzeit diese auftreten. Eine vernünftige Programmplanung ist so nicht möglich. Zudem fehlt ein Lageplan, wie es ihn noch in der Breminale-App gab. Die Besucher müssen also auf den offiziellen Flyer zurückgreifen, um sich auf dem Gelände zurechtzufinden und die passenden Künstler auszuwählen.