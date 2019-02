Lea zu Besuch auf dem Breminale-Container des WESER-KURIER. (Dennis Ritter)

Wie sehr freuen Sie sich, auf einem kleineren und intimeren Festival wie der Breminale spielen zu dürfen?

Lea-Marie Becker: Für mich war die Breminale schon immer ein kleines Ziel. Ich freue mich riesig, dass ich in diesem Jahr dabei sein darf. Die Zelte sind super, die Location passt einfach und es sind tolle andere Künstler dabei. Ich kenne keine Stadt mit einem vergleichbaren Festival.

Ich bin etwas früher angereist und bin noch in der Weser schwimmen gewesen. Bremen kenne ich ohnehin ganz gut. Ich habe fünf Jahre in Hannover gelebt. In dieser Zeit bin ich einige Male nach Bremen gefahren und habe dann mit Freunden auch Zeit am Osterdeich verbracht. Auf der Breminale bin ich in diesem Jahr allerdings zum ersten Mal.

Ich habe mich in Hannover immer sehr wohl gefühlt. Aber ich habe gemerkt, dass es auch für mich irgendwie weitergehen muss. Dazu kommt, dass ich in diesem Sommer auf mehr als 30 Veranstaltungen spiele und daher sehr wenig zuhause bin. Da ist der feste Wohnsitz auch ein Stück weit egal. Aber ich habe immer noch viele Freunde in Hannover und bin häufig dort.

Es ist eine ganz intensive Reise gewesen. Das erste Album habe ich im Prinzip über sieben Jahre geschrieben. Das zweite Album ist nun viel schneller entstanden, eben weil so viel passiert ist und ich mich beim Schreiben und Produzieren der Lieder weiterentwickelt habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mich auf dem zweiten Album den Menschen viel mehr öffnen kann und das Publikum dadurch auch direkter anspreche.

Absolut. Das Gute war damals, dass ich überhaupt keine Verbindungen zu dem Musik-Business hatte. Youtube war dann mein Weg, meine Musik mit den Menschen zu teilen – dafür bin ich der Plattform dankbar. Aber natürlich gehört auch eine Menge Glück dazu. Ich habe selber nicht gewusst, warum Youtube meinen Song ausgewählt und so lange auf der Startseite präsentiert hat. Es wurde ein Selbstläufer.

Zur Person

Lea-Marie Becker (26)

ist in Kassel geboren, hat zuletzt in Hannover gelebt und ist vor kurzem nach Berlin gezogen. Zu ihren bekanntesten Liedern gehören „Leiser“ und „Zu Dir“. Im Herbst erscheint das zweite Album der Sängerin.