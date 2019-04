Die ersten Künstler und Musiker für die Breminale 2019 stehen fest. (Dennis Ritter)

Die Planungen für die Breminale 2019 laufen auf Hochtouren. Die Veranstalter von Concept Bureau haben am Freitagnachmittag nun auch die ersten zehn Bands bekannt geben. Darunter sind internationale Künstler wie auch lokale Musiker. Das Kulturfestival am Osterdeich ist dieses Jahr von Mittwoch, 3. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, geplant.

Aus Tucson, Arizona, holen die Breminale-Macher die lateinamerikanische Musikband Orkesta Mendoza, die 2009 vom Sänger und Gitarristen Sergio Mendoza gegründet wurde. Bandchef Mendoza ist ein musikverrückter Multi-Instrumentalist und wurde durch Cumbia, Mambo, Rancheras und Mariachi sowie die US-amerikanische Musik geprägt. Mendoza ist zudem Teil der US-Rockband Calexico, die bekannt ist für ihre Mariachi-Trompeten und ihren Breitwand-Sound.

Als eines der zurzeit aufregendsten Projekte im deutschen Rap gilt das Bremer Label Erotik Toy Records, welches ebenfalls für das Festival zugesagt hat. Die sechsköpfige Erotik Toy-Boy-Band bestehend aus Skinnyblackboy, Young Meyerlack, Tightill, Doubtboy, Jay Pop und Florida Juicy war gerade auf Tour und auch im Bremer Lagerhaus zu Gast. Das, was sie machen, bezeichnen sie als eine Berg-und-Tal-Fahrt der Gefühle. Ein Abend voller Ekstase, Leidenschaft und Heartbreak, fern von generierter Musik und Screenshot-Beefs. Ein Turn-up mit Tiefgang und echten Emotionen.

Mit Joco kommt ein Hamburger Duo, das aus den Schwestern Josepha Carl und Cosima Carl besteht. Sie machen minimalistischen Pop mit maximalem Gefühl. Joco sind übrigens neuerdings zur Hälfte Bremer. Im Herbst zog Cosima nach Schwachhausen, Josepha lebt weiterhin in Hamburg.

Ebenfalls an den Osterdeich kommen Gheist, ein Liveact aus Berlin, welches in den Riverside Studios entstand. Ziel des Projekts ist es, den Sound und Vibe einer Elektro-Band mit der Energie eines DJ-Sets zu kombinieren und so Grenzen zu durchbrechen.

Fatcat ist eine achtköpfige Funkband aus Freiburg im Breisgau, die 2013 von Musikstudenten der Jazz & Rock Schulen Freiburg gegründet wurde. Nylon-Punk aus Kreuzberg versprechen Acht Eimer Hühnerherzen. Zudem zugesagt haben: World Brain, Fox Stevenson, Shirley Holmes, Theatre du pain und Elephants on Tape.

Alle Bands im Überblick: Orkesta Mendoza, Joco, Fatcat, Hollydays, Erotik Toy Records, Gheist, World Brain, Acht Eimer Hühnerherzen, Fox Stevenson, Shirley Holmes, Theatre du pain und Elephants on Tape.