Das Breminale-Highlight am Donnerstag: Das Bremer Kollektiv Erotik Toy Records. (Vasil Dinev)

Die Breminale 2019 bietet neben den Bands ein breites Rahmenprogramm - auch für Kinder. Hier finden Sie einige Tipps aus der Redaktion für den Donnerstag.

Kinder

An diesem Donnerstag sind junge Talente auf dem Breminalegelände gesucht. Die Bremer Stadtmusikanten haben keine Lust mehr auf Ruhe und Entspannung in ihrer Waldhütte. Sie möchten raus auf die Bühne und ihr Talent in einem Zirkus zeigen. Um ihr Vorhaben umzusetzen, brauchen sie noch etwas Verstärkung. Daher sind ab 14 Uhr Kinder eingeladen, zur Minizeltstadt Zwergendorf zu kommen. Dort können sie balancieren, jonglieren, musizieren, basteln und füllen so die Manege mit viel Leben. Ebenso unterhaltsam geht es im Luftschloss weiter. Um 15 Uhr beginnt dort eine Kamishibai-Lesung. Kamishibai ist das japanische Wort für Erzähltheater. Petra Maurer von der Kinder- und Jugendbuchhandlung „Leseland“ entführt die Zuschauer anhand von vielen Bildern in die Welt einer kleinen Hexe. „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ ist eine Geschichte über Freundschaft, witzig erzählt in Reimen. Wer im Anschluss noch mehr Lust auf Abenteuer hat, kann es sich auf einer der kleinen Leseinseln mit einem Buch gemütlich machen und wegträumen. Kamishibai-Lesung, 15 Uhr, Luftschloss

Musik

„Sensibel ist das neue Stark", sagt Tightill, 30 Jahre alt, Rapper. Er hat das zum Motto gemacht. Sein Bremer Label Erotik Toy Records ist gerade dabei, deutschem Hip-Hop die Engstirnigkeit zu nehmen. Der Hype um das Künstlerkollektiv mit Tightill, Skinnyblackboy, Young Meyerlack, Doubtboy, Jay Pop und Florida Juicy wird immer größer, beim Konzert im Bremer Lagerhaus im vergangenen März war das Pop-Magazin „Arte Tracks“ zu Gast. Nun gibt es das nächste Heimspiel für die „most sensitive Crew alive“. Erotik Toy Records, 22.45 Uhr, Flut

Literatur

Mit Literatur und Leidenschaft startet auch in diesem Jahr ein großer Poetry Slam auf der Breminale. Talentierte Wortkünstler zeigen auf der Bühne ihr Können und treten in einem literarischen Wettstreit gegeneinander an. Für den Poetry Slam haben die Veranstalter Slammer Filet und Slam Bremen viele regionale und überregionale Poeten eingeladen. Die Autoren werden an diesem Donnerstag ab 19 Uhr auf der Bremen-Zwei-Bühne ihre Texte vortragen und sich einer aus dem Publikum zufällig ausgewählten Jury aussetzen. Bewertet wird mit Punktetafeln zwischen eins und zehn. Der Text mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Ob humorvoll, gesellschaftskritisch, politisch oder ganz und gar verrückt – die poetischen Beiträge der Autoren werden vielfältig sein. Durch das Programm führt Moderator und Poetry Slammer Sebastian Butte. Poetry Slam, 19 Uhr, Bremen-Zwei-Bühne