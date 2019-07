Musikalisches Highlight am Freitag: Die Hamburger Künstlerin Haiyti. (Tim Bruening)

Kinder

Wie wäre es mit etwas Theater? Genauer gesagt Puppentheater und das in einem Luftschloss. Auf der Kinderbühne hinter der Kunsthalle gastiert um 15 Uhr das Bremer Figurentheater Mensch Puppe! und entführt kleine und große Zuschauer gleichermaßen in eine faszinierende Welt. An diesem Nachmittag zeigt Jeannette Luft dem Publikum die Welt von Prinzessin Othilie. Die hat gerade geheiratet und ist eigentlich überglücklich. Wäre da nicht ihre große Sehnsucht nach den Märchen aus ihrer Kinderzeit. Eines Tages findet sie ihr Märchenbuch wieder. Die Freude ist groß und schwuppdiwupp landet Othilie bei Aschenputtel in der Stube. Ein aufregendes Abenteuer beginnt. Dazu erklingen viele bekannte und unbekannte deutsche Volkslieder am Akkordeon. Wer im Anschluss Lust auf Bewegung und gute Musik hat, braucht sich nicht vom Fleck zu bewegen. Denn ab 16 Uhr startet ebenfalls im Luftschloss die Kinderdisco. Bremen-Vier-DJ Maik Pagels läutet das Breminale-Wochenende ein und bringt das Luftschloss zum Kochen. Figurentheater Mensch Puppe!, 15 Uhr, Luftschloss

Musik

Klanglich ist die Musik von Haiyti im besten Sinne einfach. Was sie so gut macht, ist, was die Hamburger Rapperin daraus macht. Ermüdend oft gehörtes Autotune-Gequengel hört sich dann auf einmal ziemlich genial an, Jugendslang klingt nach Poesie, ein in Dauerschleife geschrienes Wort hat plötzlich etwas Hypnotisches. Für ihr Album „Montenegro Zero“ erhielt sie 2018 den wohl letzten Echo-Kritikerpreis, der jemals vergeben wurde. Ihr neues Album „Perroquet“ erschien Anfang Juni, im Video zur Single „Coco Chanel“ grüßt Haiyti aus der mittlerweile mystischen Strache-Villa auf Ibiza. Haiyti, Freitag, 23 Uhr, Bremen Next Stage

Nachtleben

Zum dritten Mal können sich Partygänger über die Nachtinale freuen. Diese verlagert die Breminale zu später Stunde vom Osterdeich in die Clubs der Stadt. Verschiedene DJs legen auf und sorgen für Stimmung nach den Konzerten. Am Freitag ist die musikalische Bandbreite bunt gemischt. Indierock-Fans kommen im Musikclub Tower am Herdentorsteinweg auf ihre Kosten. Dort werden ab 23 Uhr Indie- und Rockhits gespielt. Zu House und Techno kann im Römer im Viertel getanzt werden. Und in der Lila Eule gibt es eine Musikreise durch mehrere Jahrzehnte, von Rock, Pop bis hin zu Hop-Classics. Auch in der Neustadt können Besucher weiterfeiern: im Modernes bei der Tanznacht. Dort werden nicht nur aktuelle Hits gespielt, sondern auch die Lieblinge der vergangenen Jahrzehnte. Weitere Orte der Nachtinale am Freitag sind außerdem das Clubschiff MS Treue an der Weser und der lateinamerikanische Tanzverein Casa Cultural. Nachtinale, 23 Uhr, verschiedene Clubs