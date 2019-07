Am Mittwoch eröffnet die Breminale. Ein Highlight am ersten Tag: Van Holzen, um 21 Uhr auf der Flut-Bühne. (Shirin Abedi)

Die Breminale 2019 bietet neben den Bands ein breites Rahmenprogramm - auch für Kinder. Hier finden Sie einige Tipps aus der Redaktion für den Mittwoch.

Kinder

Der Startschuss für die Breminale fällt immer an einem Mittwoch. Das Programm für die Kinderbreminale beginnt jedoch offiziell einen Tag später. Drei Spielorte erwartet das jüngere Publikum in diesem Jahr. Das heißt aber nicht, dass es am heutigen Mittwoch nicht schon Spaß haben kann. Für einen schwungvollen Einstieg ist erneut gesorgt. Die Wasserrutsche hinter der Kunsthalle lädt zu einer rasanten wie erfrischenden Abfahrt ein. Ab 18 Uhr heißt es Wasser marsch und freie Fahrt! Damit nichts aus dem Ruder gerät, wacht ein Bademeister über die Wasserratten. Die ersten Musiker, die bei der diesjährigen Open-Air-Veranstaltung das Bühnenprogramm eröffnen, sind allesamt Newcomer aus Bremen. Unter dem gemeinsamen Namen „Frische Brise“ treten ab 18 Uhr die Künstler Billy Joe, Dax On Drugs und Aron L Flow im Luftschloss auf. So heißt die Kinderbühne auf der Altmannshöhe. Dort gibt es bis Sonntag neben Konzerten auch Tanzshows, Kinderdisco, Figurentheater, Yoga und Seifenblasenkünstler zu erleben. Frische Brise, 18 Uhr, Luftschloss

Musik

Vor zwei Jahren veröffentlichte die Band Van Holzen ihr Debütalbum „Anomalie“. Kompromisslose Gitarren treffen auf dystopische Melodien und Texte, so beschreiben die Musiker ihren eigenen Sound. Seit dem ersten Album geht es für die Newcomer-Band aus Ulm steil bergauf. Eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, dazu ein Bild auf dem Cover des Visions Magazins oder Supportshows für Biffy Clyro folgten. Im April veröffentlichte die Band ihr zweites Album. „Regen“. Für Fans von: Adam Angst. Van Holzen, 21 Uhr, Flut

Kultur

Kreativ, bunt und jung – dafür steht in diesem Jahr die Arrt Pop Galerie im Park. Auf der Vernissage am Mittwoch stellen verschiedene junge Künstlerinnen und Künstler aus Bremen und Umgebung ab 19 Uhr ihre Werke aus. Von Malerei, Grafik, Fotografie bis hin zu Graffiti – die Bandbreite der Beiträge ist vielfältig. Die Arrt Pop Galerie ist ein mobiler Kunstraum. Hinter dem Bremer Projekt stehen die zwei Frauen Marissa und Inga. Ihr Ziel ist es, mit der mobilen Galerie moderne Kunst für alle erreichbar zu machen – ganz ohne Eintritt und Museumsbesuch. Besucher erfahren auf diese Weise, dass moderne Kunst keine Dekoration in Bilderrahmen ist, sondern auch gesellschaftskritisch, politisch und fantasievoll sein kann. Die mobile Galerie zeigt, dass es zahlreiche kreative, ideenreiche junge Künstler in Bremen gibt. Die Arrt Pop Galerie startet mit der Vernissage am Mittwoch. Auch am Donnerstag, Sonnabend und Sonntag können Interessierte die junge Kunst bestaunen. Die Galerie steht im Park nahe der Bremen-Zwei-Bühne. Vernissage der Arrt Pop Galerie, 19 Uhr, im Park