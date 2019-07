Ein musikalisches Highlight am Samstag: Joco. (Christina Kuhaupt)

Die Breminale 2019 bietet neben den Bands ein breites Rahmenprogramm - auch für Kinder. Hier finden Sie einige Tipps aus der Redaktion für den Samstag.

Kinder

Das wird sicher laut. Fünf Bläser lassen heute ab 16 Uhr das Luftschloss erbeben. Das Quintett Brasserie bringt ein musikalisches Märchen auf die Bühne. Welches Märchen mag das wohl sein im Stadtmusikantensommer? Richtig, das mit den vier Musikertieren – aber wie es wirklich war. Denn in dieser Version kommen zwar die vier Tiere vor aber sie haben Namen: Mesut Esel, Bob der Hund, die Katze heißt Donald Trumpet und der Hahn, Monsieur Coq au vin. Auch eine kleine Hummel, Hans Hummel, kommt darin vor. Diesen knuffigen Flieger hatten die Brüder Grimm nämlich vor gut 200 Jahren vergessen zu erwähnen. Der Auftritt der fünf Bläser ist eine interessante und eigenwillige Mischung aus Konzert und Märchen. Die Geschichte der fünf Stadtmusikanten bildet den Rahmen für ganz unterschiedliche Musikrichtungen: Barock, Jazz, Reggae und mehr. Auf Trompete, Tuba und Horn spielt das Quintett bekannte Melodien – mal laut, dann wieder leise. Und das Publikum? Das kann prima zu den Blechbläserklängen singen, lachen und klatschen. Quintett Brasserie, 16 Uhr, Luftschloss

Musik

Mit Joco kommt ein Hamburger Duo an den Osterdeich, das aus den Schwestern Josepha und Cosima Carl besteht. Sie machen minimalistischen Pop mit maximalem Gefühl. Joco sind übrigens neuerdings zur Hälfte Bremer. Im Herbst zog Cosima nach Schwachhausen, Josepha lebt weiterhin in Hamburg. Bekanntheit haben sie mit ihrem Debütalbum „Horizon“ und dem 2017 erschienenen Album „Into The Deep“ aber auch weit über Norddeutschland hinaus erlangt: Im Frühjahr ist die Indie-Pop-Combo auf dem „South by Southwest“ in Austin, Texas aufgetreten. Für Fans von: Boy. Joco, Sonnabend, 20 Uhr, Bremen Zwei Bühne

Kunst

Improvisation, Graffiti und Spannung – das erwartet die Besucher am Sonnabend bei der Battlebox. Vier Künstler treten um 16 Uhr auf der Steintreppe am Deich gegeneinander an, dazu gehören: Claus One, Hayoyo, Statik, Chance und Veränderung. Das Publikum gibt mit ein bis drei Begriffen das jeweilige Thema der Runde vor. Die Künstler haben dann knapp eine Viertelstunde Zeit, um an einer weißen Wand mit Graffitikunst ein Werk entstehen zu lassen. Je kunstvoller und ideenreicher, desto besser. Für die künstlerische Leistung auf Zeitdruck ist vor allem Kreativität und Spontanität gefragt. Moderiert und musikalisch untermalt wird dieser kündtlerische Wettstreit vom Bremer Rapper Flowin Immo am Sooper Looper. Battlebox, 16 Uhr, Steintreppe