Zwischenzeitlich trat die Weser am zweiten Breminale-Tag über das Ufer. (Anne Werner)

Das Wasser der Weser, die Stimmung und die Besucherzahlen der Breminale gehen in die Höhe. Am Deich, auf den Bühnen oder im Backstagebereich des Kulturfestivals am Osterdeich herrscht am Donnerstag entspannte Stimmung. Im neuen Zwergendorf werkeln, spielen und turnen die jüngeren Festivalbesucher. Gegen 17 Uhr blicken die ersten Gäste besorgt auf die Weser – es gibt Hochwasser. Doch der Tag endet letztendlich dann doch mit trockenen Füßen, viel Musik und glücklichen Festivalbesuchern. Der zweite Breminale-Tag in Häppchen.

Weser tritt über das Ufer

Das Wasser steigt und steigt und erreicht gegen Donnerstagnachmittag den Asphaltweg, der am Fluss entlang führt. An einigen Ständen blickt man besorgt auf das Hochwasser. „Wir hoffen, dass das Wasser nicht noch näher kommt. Ansonsten haben wir ein Problem und müssen die Elektrik abbauen“, sagt Tim Ötting, der nahe am Ufer mit seinen Kollegen der Firma Neuland eine Bude mit einem Tetrisspiel führt. Auch vorbeigehende Passanten geben besonders Acht, damit sie nicht ins Nasse treten. Entwarnung gibt es um 18 Uhr. Das Wasser hört auf zu steigen. Gegen 21 Uhr erinnern nur noch ein paar kleine Pfützen an das Ereignis.

Veganes Essen

Die 36-jährige Christine Brümmer aus Bremen-Obervieland schreibt unter ihrem Blog allaboutchrissi.de eigentlich über Endometriose und Kinderwunsch. Bei der Breminale hat sie sich aber das Essen der Food-Trucks angeschaut mit dem Schwerpunkt auf vegane Speisen. „Mein absoluter Favorit sind handgemachte Avocado-Pommes“, sagt sie. Die Pommes seien super frisch und knackig und die Avocadocreme ein Traum von Guacamole.

Flaschen sammeln

Zahlreiche Besucher bringen zur Breminale ihre eigenen Kaltgetränke mit. An einigen Ständen gibt es zudem Flaschen ohne Pfand. Wenn Bier, Cola, Saftschorle oder Alster ausgetrunken sind, bleiben die Glasflaschen häufig am Wegesrand, am Deich oder in den Zelten liegen. Das Veranstalter-Team der Agentur Concept Bureau versucht, darauf zu reagieren. „Es gibt extra ein Royal-Leergut-Team, welches während der Konzerte in den Zelten die herumliegenden Flaschen einsammelt“, sagt Esther Siwinski, Geschäftsführerin von Concept Bureau.

So solle die Sicherheit der Konzertbesucher gewährleistet werden. Auf Flaschen oder mit Scherben im Fuß tanzt es sich schließlich nicht so gut. Die üblichen Pfandsammler sind ebenfalls auf dem Veranstaltungsgelände am Deich unterwegs. In der Nacht schicken die Veranstalter dann das sogenannte Night Trash Team über das Gelände, das bis in den Morgen den Müll einsammelt.

Das neue Zwergendorf

Für die jüngeren Breminale-Besucher gibt es in diesem Jahr einen neuen Veranstaltungsort: das Zwergendorf. In drei kleinen Zirkuszelten direkt hinter der Kunsthalle in dem als Park bezeichneten Bereich gibt es bis Sonntag verschiedene Workshops. Am Donnerstagnachmittag können Jungen und Mädchen in einem der Zelte Zirkustricks mit den Bremer Stadtmusikanten erlernen. Ob Akrobatik mit der Katze, Musik mit dem Hahn oder Zauberei mit dem Esel – an verschiedenen Stationen können die Kinder ganz viel Neues ausprobieren. Jedes bekommt außerdem eine selbst gebastelte Eintrittskarte.

In einem anderen Zelt können die jungen Besucher Instrumente bauen – aus Dosen, Holz oder Leim. Es wird gehämmert, gesägt, geklebt und gelacht. Zahlreiche Kinder tummeln sich an diesem Nachmittag im Zwergendorf zwischen Bremen-Zwei-Bühne und Luftschloss. Thomas Schacht ist glücklich über die vielen jungen Besucher. „Es ist mächtig etwas los für einen Donnerstagnachmittag“, sagt der Instrumentenbauer, der zusammen mit den Kindern bastelt.

Singer-Songwriter im Zelt

Hunderte Menschen sitzen am Deich rund um das Bremen-Vier-Zelt, das sich zunehmend füllt. Auf der Bühne steht Elias Breit alias Eli in weißem T-Shirt auf der Bühne. Der 20-jährige Singer-Songwriter aus Köln spielt poppige, eingängige Songs. Das tut er seit seinem 15. Lebensjahr, meist als Straßenmusiker. Zahlreiche Besucher warten auf seinen bekanntesten Song: Durch seine Single mit dem Titel „Change Your Mind“ erreichte er Bekanntheit, weil das Stück von der Telekom in Werbeclips verwendet wurde.

Grobes Geballer

Lauten, schrabbeligen Punkrock spielt die Band Shirley Holmes im Flut-Zelt. Das geht ganz fix in die Ohren und auch in die Beine. Die zwei Sängerinnen – die sich Mel und Miss Ziggy nennen – werden angetrieben von ihrem Schlagzeuger Chris, der wohl nicht langsam spielen kann. Stromgitarre und Elektrobass werden stark strapaziert. Lautstark geht es im Anschluss mit der Band Alarmsignal weiter. Die Deutschpunk-Gruppe aus Celle gibt den Besuchern ebenfalls ordentlich Krach und Getöse auf die Ohren.

Fahrradprobleme

Auch wenn es noch so voll ist am Osterdeich, die Brückengeländer zugeparkt und alle Fahrradständer besetzt scheinen: Die Breminale-Besucher sollten stets darauf achten, die Fluchtwege freizuhalten. Die Veranstalter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Absprache mit der Polizei und den Sicherheitskräften die Schlösser von sechs Fahrrädern knacken müssen, weil sie an Bäumen angekettet waren, die im Bereich des Hauptfluchtweges standen.

Dieser befindet sich in Höhe des Bremen-Vier-Zeltes. Besucher erkennen ihn an den rot-weißen Absperrbändern, die zwischen den Bäumen gespannt sind sowie an den Sicherheitsbaken, die an der Straße aufgestellt sind. „Wir haben eine Stunde gewartet, um zu gucken, ob noch jemand das Rad holt und sie schließlich entfernt“, erklärt Torsten Winter, einer der Ordner. Den Hauptfluchtweg sowie kleinere Fluchtwege habe es auch schon in den vergangenen Jahren gegeben.

Im Backstagebereich

Vor den Auftritten entspannen viele Künstler im Backstagebereich. Dort können sie trinken, essen und ihre Kräfte sammeln, so auch die Berliner Rockband Kensington Road. Sie spielt um 22.30 Uhr im Bremen-Vier-Zelt. Am Nachmittag sitzen die Musiker im Backstagebereich, essen Gulasch und Nudeln, dazu gibt es Haake-Beck. Im Hintergrund hört man den Soundcheck von dem dänischen Sänger Christopher. „Wir sind professionell aufgeregt“, sagt Kensington Road-Sänger Stefan Tomek. „Gleich gehen wir noch einmal über das Gelände und versuchen, noch etwas zu entspannen.“ Die Musiker sind das erste Mal auf der Breminale. „Das Gelände ist Wahnsinn. Es ist ein super nettes Team.

Es ist sehr familiär und so nah am Wasser. Uns gefällt es super gut“, sagt Keyboarder Michael Pfrenger. Die Männer treten den ganzen Sommer auf Festivals auf. Am Sonnabend sind sie auf dem Festival „Bochum Total“, danach geht es gleich weiter zum nächsten Konzert. „Es ist anstrengend, vor allem körperlich“, sagt Schlagzeuger Jan Türk. „Es ist sehr wichtig, dass wir uns auch Ruheoasen zwischendurch gönnen, so wie jetzt auch. Nur zum Festival fahren, um dann gleich wieder abzureisen, bringt keinen Spaß.“ Diese Devise verfolgen zahlreiche Künstler auf der Breminale. Die Männer von Kensington Road müssen zwischendurch dennoch immer wieder arbeiten – Soundcheck, Interviews geben und proben. Denn am Freitag haben sie gleich einen weiteren Auftritt in Bremen: im Plattenladen Hot Shot Records in der Knochenhauerstraße. Dort treten die vier Herren um 13 Uhr auf, spielen akustisch ein paar ihrer Stücke und geben eine Autogrammstunde.