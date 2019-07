Vor der Bühne Dreimeterbretter wird noch kräftig gearbeitet. Andreas Rosenthal sucht geeignete Balken aus. Er möchte ein Dach für die Besucher bauen. (Christina Kuhaupt)

Paletten, Möbelteile und Holzbretter liegen auf dem Osterdeich verteilt. Andreas Rosenthal bückt sich zu einem Balken herunter und zieht ihn mit aller Kraft vor die Bühne Dreimeterbretter nahe des Kunsttunnels. Rosenthals Muskeln sind angespannt, sein Blick wirkt angestrengt – der Balken ist schwer. Der Bremer Messebauer möchte ein Dach für die Gäste der Breminale bauen. „Als Schutz vor Sonne und Regen“, sagt er. Das ist ihm ein persönliches Anliegen: Rosenthal hat die Dreimeterbretter vor gut neun Jahren mitgegründet.

Bislang war die Bühne immer komplett aus Holz zusammengezimmert. In diesem Jahr besteht das Grundgerüst allerdings aus Stahl – für mehr Sicherheit und Stabilität. Holzbretter sind dennoch genug vorhanden. Rosenthal begutachtet die vielen Holzteile auf dem Osterdeich, hebt einen weiteren Balken hoch, zieht ihn vor die Bühne.

Es ist Dienstagvormittag. Der Himmel ist bewölkt. Der Wind fegt über den Deich hinweg. Überall wird gehämmert, gesägt und geschraubt. Die Helfer und Mitarbeiter der Breminale haben alle das gleiche Ziel: Für den Start des Kulturfestivals am Mittwochabend wollen sie rechtzeitig fertig werden. Vor einer Woche haben die Aufbauarbeiten auf dem Deich begonnen. Die Zelte stehen, die Elektrik und die Wasserleitungen sind verlegt. Nun müssen die Musikanlagen in den Zelten angeschlossen werden. Auch die Gastronomen bauen allmählich ihre Stände auf.

„Wir liegen gut in der Zeit“, sagt Jonte von Döllen. Zusammen mit Esther Siwinsky und Boris Barloschky veranstaltet er die Breminale zum zweiten Mal. Er ist zufrieden mit den Aufbauarbeiten – und aufgeregt. „Es ist einfach wahnsinnig spannend“, sagt von Döllen. „Langsam merke ich: Jetzt ist Showtime – es geht los.“ Er geht über das Gelände, grüßt die Helfer freundschaftlich. Hier gibt es eine Umarmung, dort einen Handschlag. Viele kennt er seit Jahren. Noch hat von Döllen keinen Stress. „Der kommt morgen, wenn die Künstler da sind“, sagt er.

Breminale mit Neuheiten

Auch in diesem Jahr hat er mit seinem Team einige Neuheiten auf der Breminale ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr gab es erstmals die Kinderbreminale. Diese soll nun erweitert werden mit dem Zwergendorf im Park, in der Nähe der Kunsthalle. In drei kleinen Zirkuszelten werden dort Workshops für Kinder angeboten. Und im Park gibt es weitere Veränderungen. So erhält die Bremen-Zwei-Bühne eine feste Konstruktion. In den Jahren zuvor schützte nur ein Zelt vor Regen und Wind. Auch der Tanzboden wird überdacht sein.

Im Park, aber auch entlang des Osterdeichs sollen außerdem zusätzliche Lichterketten angebracht werden. „Letztes Mal gab es sehr viele dunkle Stellen“, sagt von Döllen. Das soll sich ändern. Auch die Pappinale ist neu. zuvor haben die Veranstalter mit dem Wohnzimmer kooperiert. Nun ist die Bar Papp für den Bereich zwischen Dreimeterbretter und Biopromenade zuständig. Der neue Tanzboden ist mit einem weißen Segel überdacht. Auf der Pappinale sollen vor allem DJs auflegen.

Eine weitere Neuheit: das neue Bremen-Eins-Zelt, das nicht mehr rot, sondern blau-weiß gestreift ist. „Im Team wird es schon der Eispalast genannt“, sagt von Döllen. Die Steintreppe an der Weser wird außerdem erstmals offiziell im Programm als Veranstaltungsort aufgenommen. „Im vergangenen Jahr gab es dort schon den Künstlerwettbewerb Battle Box. Jetzt wollten wir die Steintreppe richtig mitaufnehmen“, sagt von Döllen. Auf der Steintreppe soll unter anderem ein Parkour-Workshop stattfinden.

Das aktuelle Wetter ist ganz nach von Döllens Geschmack. Im vergangenen Jahr war es auf der Breminale heiß. Sogar Duschen mussten aufgestellt werden. „Jetzt sind es so um die 20 Grad. Perfektes Wetter zum Aufbauen, aber auch für die Konzerte“, sagt von Döllen. Worauf er sich am meisten freut? „Auf die Künstler. Es gibt viele Bremer Bands zu entdecken, aber auch internationale Musiker, die unglaublich stark sind. Mein Geheimtipp: die russische Band Glintshake.“

Ab Mittwochabend wird es erst richtig aufregend

Von Döllen und das gesamte Aufbauteam wirken entspannt. „Wir machen uns keinen Stress“, sagt der Veranstalter. Ab Mittwochabend wird es dann erst richtig aufregend. „Irgendwas passiert immer. Das muss man dann schnell regeln“, sagt von Döllen. „Aber das ist dann positiver Stress, Festivalfeeling.“

Bisher läuft alles wie geplant, so auch bei den Dreimeterbrettern. Andreas Rosenthal trägt weitere Balken vor die Bühne. Der nächste Schritt: die Balken zurechtsägen. Der Song „500 Miles“ von den The Proclaimers ertönt aus einer kleinen Musikanlage, die in dem Backstagebereich neben der Holzbühne steht. Der Song hat einen treibenden Beat – perfekt für die Arbeit.

Einige Helfer sitzen zusammen und trinken Kaffee, bevor sie weiter hämmern, sägen, schleppen. Werkzeuge liegen auf dem Boden verteilt. Auf einer Holztafel am Eingang haben die Männer mit einem Bleistift eine To-Do-Liste aufgeschrieben. Die meisten Aufgaben sind bereits durchgestrichen. Sobald Rosenthal mit dem Dach fertig ist, wird erneut der Bleistift gezückt.