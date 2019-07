Die aktuell in den Koalitionsverhandlungen formulierten Anforderungen sollen bei der Entscheidung über den Organisator berücksichtigt werden. (Christina Kuhaupt)

Einen genauen Termin, wann die Kulturbehörde entscheidet, ob die Concept Bureau UG auch die als „Festival an der Weser“ ausgeschriebenen drei Breminalen ab 2020 organisiert oder ob einer der anderen Bewerber den Zuschlag bekommt, gibt es noch nicht. Anfang Juni waren die Sicherheitsmaßnahmen in den verschiedenen Konzepten von den Kulturfachleuten zusammen mit Marktaufsicht, Polizei und Feuerwehr bewertet worden. „Momentan warten wir noch auf eine Verschriftlichung der Ergebnisse der Marktaufsicht“, sagt Alexandra Albrecht, Sprecherin der Kulturbehörde.

„Zudem fehlt noch eine Stellungnahme des Senators für Umwelt bezüglich der Nachhaltigkeitsfragen, weil wir die aktuell in den Koalitionsverhandlungen formulierten Anforderungen berücksichtigen wollen.“ Vor der nächsten Sitzung der neuen Kulturdeputation soll die Entscheidung aber feststehen. Beworben hatten sich neben der Concept Bureau UG auch Schlachthofkneipen-Betreiber Oliver Trey mit zwei verschiedenen Konzepten und die Organisatoren des „Horn to be wild“.