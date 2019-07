Auch am Freitag kamen wieder viele Besucher auf das Bremer Kulturfestival. (Torsten Spinti)

Grau, windig und leicht verschlafen startet die Breminale am Freitagnachmittag. Die dichte Wolkendecke über dem Festivalgelände scheint die Besuchern aber nicht weiter zu stören. Auch am dritten Festivaltag wird gefeiert, getanzt und geschlemmt. Die jüngeren Festivalgäste sind kreativ und werkeln an einer ganz besonderen Hütte, die am Sonnabend noch eine wichtige Rolle spielen wird. Im Start-up-Camp wird Kimchi und nachhaltige Mode getestet. Beim Essen startet Bio durch die Decke. Und auch musikalisch kann sich der Freitag sehen lassen: von Salsa über postindustrielles „Noise-Elektro-Dingsbums“ bis hin zu 90er-Grunge gibt es eine bunt gemischte Ladung auf die Ohren. Der dritte Breminale-Tag in Häppchen.

Friedliches Hippie-Festival

Die Polizei Bremen, die Sanitäter und die Veranstalter der Breminale sind zufrieden mit den ersten Tagen der Veranstaltung. „Bisher läuft alles gut“, sagt Boris Barloschky, einer der Veranstalter. Es gebe zwar wie jedes Jahr einige Beschwerden von Anwohnern, aber „es ist eben auch ein Festival mit Musik. Da kann es laut werden. Wir geben unser Bestes.“ Auch die Sanitäter sind glücklich. Es habe in den vergangenen Tagen nur wenige Zwischenfälle gegeben, unter anderem habe sich ein Kind beim Klettern leicht verletzt. „Schrammen, Splitter, das war’s eigentlich“, sagt Barloschky.

Die Polizei Bremen meldet ebenfalls keine größeren Vorfälle. „Nur das Ordnungsamt hat viel zu tun, vor allem im Park bei der Kunsthalle“, sagt Jana Schmidt, Pressesprecherin der Polizei Bremen. „Hunde wurden nicht angeleint, Wildpinkler sind jedes Jahr wieder ein Problem, und auch Falschparker gab es einige“, sagt Schmidt. „Die Leute sind entspannt. Wir hoffen, dass es weiter so friedlich abläuft. Aber ich gehe ­davon aus“, sagt Barloschky. „Die Breminale ist ja schon eher ein Hippie-­Festival.“

Von Salsa bis Elektro

Mit Hüftschwung und Rhythmus bieten die Tänzer des Vereins Casa Cultural auf der Bremen-Zwei-Bühne am Freitagabend den Festivalbesuchern eine Show. Im Publikum wird mitgewippt, geklatscht und gefilmt. Eine Mischung aus Punk und 90er-Grunge gibt es auf der Pappinale mit der Band Rausz. Was leise beginnt, wird schnell laut: Das Trommelfell vibriert, Rausz schreit seine Botschaft regelrecht raus, transportiert sie mit Gesang, Schlagzeug, Bass und Gitarre voller Inbrunst.

Da bleibt niemand still stehen. Metallplatten, elektrische Musik und verzerrter Gesang – auf der Bühne Dreimeterbretter gibt die Bremer Band ANKK L alles. Viele Besucher werden von den ungewöhnlichen Klängen angelockt. Im Programm der Breminale wird die Band auch als postindustrielles Noise-Elektro-Dingsbums bezeichnet. Das trifft es definitiv auf den Punkt. Im Bremen-Vier-Zeit tritt um 20 Uhr DJ und Produzent Bookwood auf. Mit Beats, Deep House und dramatischem Sound heizt er die Besucher an und lässt die Herzen der Elektroliebhaber höher schlagen.

Nachhaltige Start-ups

Acht nachhaltige Bremer Start-ups testen derzeit auf dem Festival ihre Geschäftsideen – im Park direkt neben dem Zwergendorf. Viele Besucher sind neugierig. Sie sprechen mit den Gründern, testen die Produkte. Zum Schluss können sie ihr Feedback abliefern. Bei Viktoria Theoharova gibt es etwa nachhaltige Mode zu bestaunen. Ihre Marke „Huddy“ hat sie 2018 gegründet. „Ich bin der Meinung, dass man nicht nur sich selbst, sondern auch der Natur etwas gönnen sollte“, sagt Theoharova. Das sehen anscheinend viele so. Ihr Stand ist gut besucht. Auch Moritz Armbrust ist im Park dabei. Er ist einer der Gründer der Patavinus-App.

Diese hilft, verlorene Wertsachen wiederzufinden. Das Prinzip: Nutzer kennzeichnen ihre liebsten Gegenstände mit einem QR-Code. Verlieren sie diese, können Finder sie kontaktieren. „Die Festivalbesucher sind sehr offen. Einige haben sich bereits einen Schlüsselanhänger mit QR-Code gekauft. Die Reaktionen sind super“, sagt Moritz Armbrust. Mit einer neuen kulinarischen Idee kommt Tung Pham und seine Frau Minh: Bio-Kimchi aus dem Glas. Das koreanische Nationalgericht stellen die Gründer nachhaltig und in Bioqualität her. „Wir freuen uns, dass wir auf dem Festival unser Produkt ‚Hana Kimchi‘ vorstellen können. Viele probieren es. Einige ­finden es zu scharf, aber das ist eben Kimchi.“

Werkeln an der Räuberhütte

Hämmern, sägen und schleifen – auf der Kinderwiese tummeln sich am Freitagnachmittag viele junge Festivalbesucher. Auch in diesem Jahr entsteht dort ein Holzobjekt: die Räuberhütte. Im vergangenen Jahr war es eine Krake aus Holz. Betreut wird das Projekt von dem Architekten Jan Fuchs. Auch Holger Gottschlich von der Firma Freiwerk-Gartengestaltung hilft den Kindern. In diesem Jahr soll die Räuberhütte im Zusammenhang mit den Bremer Stadtmusikanten entstehen. Diese feiern ihren 200. Geburtstag.

An diesem Sonnabend soll es nachmittags eine Räubervertreibung geben mit einem Musikantenmob im Rahmen des Stadtmusikantensommers 2019. Bis dahin soll die Räuberhütte fertig werden. „Die Kinder machen das toll. Die haben so viel Energie. Das bringt richtig Spaß“, sagt Gottschlich. „Gestern Abend waren so viele Kinder hier, dass die uns buchstäblich die Werkzeuge aus den Händen gerissen haben.“ Bisher hat es nur einen kleineren Unfall gegeben. „Eines der Kinder hat sich auf den Finger gehauen. Da gab es ein Pflaster. Wir hoffen, das nichts weiter passieren wird. Toi, toi, toi“, sagt Gottschlich. Bis Sonnabend können die Kinder werkeln.

Einmal Bio, bitte!

Mit knurrendem Magen muss kein Besucher über das Gelände schlendern. Rund 50 bis 60 Essensstände gibt es laut Veranstalter. Davon bieten rund 20 Prozent der Stände Bioprodukte an. Das ist auf der Breminale nicht neu: Seit 2012 besteht das Angebot, seit 2017 heißt das Bio-Dorf nun Bio-Promenade. Diese befindet sich zwischen der Pappinale und Bremen-Next-Stage. „Wir haben hier ein ziemlich gutes Angebot“, sagt einer der Veranstalter auf Nachfrage. „Wir wollen den Gastronomen aufzeigen, dass man auch auf Festivals Bio verkaufen kann, auch wenn der Einkauf der Produkte teurer ist.“

Die Promenade hat mit einem Spätzle- und einem Kartoffelstand Zuwachs bekommen. Länger dabei ist die Nudelei Werner, die auf dem Festival selbst gemachte Bio-Nudeltaschen zum Mitnehmen oder als Portion anbietet. „Sehr gut laufen Walnuss-Gorgonzola und Zitrone-Ricotta“, sagt Mitarbeiter Andreas Wegner. Die Nachfrage nach den Bio-Nudeltaschen, die auf dem heimischen Hof in Bevern produziert werden, steige von Jahr zu Jahr, sagt der 45-Jährige. Er glaubt, die Menschen möchten „weg von den Geschmacksverstärkern, weg von den Fabriken, hin zu mehr Regionalität“.

Land unter

Schon am Donnerstag trat die Weser über das Ufer. Am Freitagnachmittag steigt das Wasser noch weiter an und überschwemmt Teile des Geländes. Einige Buden werden überflutet, so auch ein Stand vor der Bühne Pappinale. Fahrradfahrer fahren durch das Wasser, Wege sind blockiert. Kinder stecken neugierig ihre Füße in die Weser. Sanitäter und Polizisten gehen am Ufer entlang. Sie wollen sichergehen, dass die Festivalbesucher in Sicherheit sind. Auch Veranstalter Boris Barloschky betrachtet den steigenden Pegel der Weser. „In wenigen Minuten geht das Wasser wieder zurück“, sagt er. Er hat Recht. Gegen 19 Uhr hört das Wasser auf zu steigen. Eine Stunde später erinnern nur einige nasse Stellen, angeschwemmte Äste und Schlamm an das Hochwasser. Weiter geht’s!