Die Veranstalter der Breminale hoffen in diesem Jahr auf rund 50.000 Besucher. Diese sollen nun kostenfreien Zugang zu WLAN haben. (Christina Kuhaupt)

Wie bereits im vergangenen Jahr, stellt die die Initiative Freifunk kostenloses WLAN für das Kulturfestival Breminale bereit. In Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen TP-Link, das unter anderem Router herstellt, sorgt Freifunk für eine WLAN-Abdeckung entlang des Osterdeichs in Bremen. So müssen die Besucher nicht ihr eigenes mobiles Datenvolumen aufbrauchen, wenn sie Bilder und Videos vom Festival auf sozialen Medien teilen. Wer bei der Organisation des kostenfreien WLANS auf der Breminale mithelfen will, kann sich in diese Liste eintragen.

Um sich in das Netz einzuwählen, muss der Benutzer in den Einstellungen seines Smartphones oder Laptops nach dem WLAN mit dem Namen "bremen.freifunk.net" suchen. Eine externe App oder eine Registrierung mit persönlichen Daten ist dafür nicht nötig. (par)