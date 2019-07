Weser soll am Abend über die Ufer treten

Liveblog: Breminale-Veranstalter bereiten sich auf's Hochwasser vor

Es ist wieder laut, bunt und voll am Weserufer. Noch bis Sonntag läuft die Breminale. Wir berichten im Liveblog vom Treiben am Osterdeich, dem Hochwasser, schauen hinter die Kulissen, in Zelte und interviewen Künstler.