Der Osterdeich füllt sich so langsam, am Abend startet die Breminale. (Vanessa Ranft)

Das Warten hat ein Ende: Am Mittwochabend startet die 32. Breminale und verwandelt den Osterdeich bis Sonntag in eine Flaniermeile aus Buden, Zelten und Bühnen, auf der getanzt, gelacht und gegroovt wird. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr wieder mit rund 200.000 Besuchern. Wir berichten im Liveblog vom Treiben am Weserufer, schauen hinter die Kulissen, in Zelte und interviewen Künstler.

Sollte Ihnen der Liveblog nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.