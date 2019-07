Nach Hochwasser auf dem Festivalgelände

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Liveblog: Programm auf der Breminale läuft wieder

Es ist wieder laut, bunt und voll am Weserufer. Am Mittwochabend ist die Breminale gestartet. Wir berichten im Liveblog vom Treiben am Osterdeich, schauen hinter die Kulissen, in Zelte und interviewen Künstler.