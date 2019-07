Keine Spur vom Asphaltweg vor dem Container des WESER-KURIER. (Marlo Mintel)

Land unter am Weserufer. Die Weser hat den Asphaltweg am Freitag auf der Breminale verschluckt. Derzeit sich das Wasser so langsam wieder ins Flussbett zurück.

Bereits am Donnerstag stieg und stieg das Wasser. An einigen Ständen blickten die Betreiber besorgt auf das Hochwasser. Einige Betreiber trafen erste Vorkehrungen am Weserufer und bauten ihre Kühlschränke höher. (mmi/ema)

+++Dieser Text wurde um 18.36 Uhr aktualisiert+++