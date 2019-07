Am Osterdeich richtet die Polizei während der Breminale eine mobile Wache ein. (Christina Kuhaupt)

Die Polizei und die Organisatoren der Breminale haben am Sicherheitskonzept für das Kulturfestival am Osterdeich gearbeitet. Die Polizei Bremen wird die an diesem Mittwoch startende Veranstaltung mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften begleiten und eine mobile Wache am Deich einrichten. Bei den Beamten, die ungefähr in Höhe des Bremen-Vier-Zeltes stehen, können Besucher Anzeigen aufgeben oder Vorkommnisse melden, die mit der Breminale im Zusammenhang stehen.

Die Veranstalter haben zudem eine Respekt-Kampagne ins Leben gerufen, bei der große Banner auf dem Gelände die Besucher zur Rücksichtnahme aufrufen. Die Festivalgäste sollen auf „problematische Verhaltensweisen“ aufmerksam machen. Wer sich in einer bedrohlichen Situation befindet oder körperlich bedrängt wird, soll die Polizei über den Notruf 110 verständigen. Auch das Personal auf der Breminale ist geschult. Um Unfällen vorzubeugen, wird der Osterdeich von Mittwoch bis Samstag spätestens ab 21 Uhr und am Sonntag ganztags für den Individualverkehr von Tiefer bis Sielwall gesperrt, heißt es von der Polizei.

Neben öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt die Polizei den Besuchern zu Fuß oder mit dem Rad anzureisen. Die Polizei warnt vor allem vor Taschendieben, die Menschenmengen ausnutzen, um unbemerkt Wertgegenstände zu stehlen.