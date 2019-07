Der Sänger und Songwriter Christopher hat am Donnerstagabend im Bremen-Vier-Zelt gespielt. Das Konzert auf der Breminale war sein erster Festivalauftritt in Deutschland. Vor dem Auftritt sprach er mit Volontärin Elena Matera.

Du spielst das erste Mal auf der Breminale. Wie gefällt es Dir bisher?

Christopher: Ich habe noch nicht so viel von dem Festivalgelände gesehen. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall super. Alle Menschen essen, trinken und chillen. Es ist entspannt.

In Dänemark und in China bist Du bereits berühmt. Nun spielst Du auch zahlreiche Konzerte in Deutschland. Warum hat es so lange gedauert?

Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass es der richtige Song war. Ich wollte schon immer gerne hier spielen. Die Breminale ist übrigens mein erstes Festival in Deutschland. Ich bin glücklich darüber, hier sein zu dürfen. Ein Traum wird wahr.

Deine Musik dreht sich oft um die Liebe. Dein neues Album ist etwas anders geworden, so auch der Song „Irony“, der es in Deutschland in die Charts geschafft hat. Worum geht es in dem Stück?

Es ist ein sehr persönlicher Song. Es geht vor allem um das ständige Vergleichen in den sozialen Medien. Wir sind mittlerweile fast alle abhängig von den sozialen Medien. Das tut uns nicht gut. Das Online-Leben scheint dann oft wichtiger zu sein, als das reale Leben. Das ist ein Problem, das ich unter anderem in dem Song beschreibe. Insbesondere die jüngere Generation ist davon betroffen. Man sollte in der Gegenwart leben. Jeder Mensch macht Fehler und jeder sollte scheitern dürfen.

Woher kommt Deine Inspiration für Deine Musik?

Es ist mir sehr wichtig, ehrlich zu sein. Daher erzähle ich oft von meinen persönlichen Erfahrungen. Manchmal sind es auch Geschichten, die mir ein Freund erzählt hat. Ich lege viel Wert darauf, dass es ehrlich ist. Erst letztens habe ich einen Song geschrieben, in dem es um ein gebrochenes Herz geht. Dabei habe ich gar keins. Ich bin glücklich mit meiner Freundin zusammen. Doch wir waren zu dem Zeitpunkt, als ich den Song geschrieben habe, etwa drei Monate getrennt. Ich habe sie sehr vermisst. In dem Moment hat es sich richtig angefühlt, darüber zu schreiben.

Welchen Deiner Songs magst Du am liebsten?

„Bad“ ist schon einer meiner liebsten Songs. Er ist etwas anders als die Stücke, die ich sonst geschrieben habe. Der Rhythmus ist anders, der Stil. Ich mag ihn sehr. Aber „Irony“ liebe ich auch. Ich bin sehr an diesem Song gewachsen.

Spielst Du lieber große Festivals oder in der Bar um die Ecke?

Beides. Der Kontrast ist wichtig. Nur auf Festivals aufzutreten, ist langweilig. Nur in kleinen Bars auch. Am allerliebsten spiele ich natürlich auf der Breminale.

Das Interview führte Elena Matera.