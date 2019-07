Am Eröffnungstag werden milde Temperaturen mit vielen Wolken und etwas Sonne erwartet. (Alice Echtermann)

Am Mittwoch, 3. Juli, ist es wieder soweit: Die Breminale lockt zum 32. Mal Tausende Besucher an den Osterdeich. Hier erfahren Sie, wie die Aussichten für das kostenlose Kultur-Festival vom 3. bis zum 7. Julie am Bremer Osterdeich sind.

Am Mittwoch teils starke Böhen

Zum Auftakt am Mittwoch heißt es: Jacke nicht vergessen! Das Wetter wird laut wetter.com wechselhaft mit vielen Wolken, aber auch Sonnenschein. Mittags werden Höchsttemperaturen von 20 Grad Celsius erwartet. Ausreichend Wasser ist ratsam, da Getränke mit Alkohol, Koffein oder viel Zucker den Körper austrocknen. Abends kühlt es sich bis auf 12 Grad Celsius ab. Hinzu kommt mäßiger Wind (20 km/h) aus Nordwest mit teils starken Böen (50 km/h). Regen ist eher nicht zu erwarten, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt nur bei 5 Prozent.

Viele Wolken am Donnerstag

Der Donnerstag startet mir 10 Grad Ceslius kühl, bis Mittag steigt die Temperatur aber auf 19 Grad an, ehe es sich in den Abendstunden wieder abkühlt. Bis in den Abend hinein ist es überwiegend dicht bewölkt. Strahlenden Sonnenschein können die Besucher am dritten Festivaltag (Freitag, 5. Juli) erwarten. Die Höchstemperaturen liegen laut Prognose bei 17 bis 19 Grad Celsius. Nachts bilden sich dann vereinzelt Wolken, die Temperatur sinkt auf 10 Grad Celsius.

Samstag mit Regen

Wer am Samstag trocken bleiben will, sollte an eine Regenjacke oder -schirm denken: Von mittags bis abends ist mit meheren Regenschauern zu rechnen. Die Temperatur sinkt auf bis zu 14 Grad Celsius. In der Nacht ist es überwiegend dicht bewölkt und mit 11 Grad Celsius sehr kühl.

Auch am Abschlusstag der Breminale am Sonntag rechnen die Meterologen mit Regenschauern und vielen Wolken. Außerdem wird es mit maximal 16 Grad Celsius voraussichlicht sehr kühl.

Schwere Unwetter und tropische Temperaturen von bis zu 30 Grad, wie bei der verganenen Breminale, sind also nicht zu erwarten. Damals musste das Programm aufgrund des Wetterchaos kurzfristig umgeplant werden, zudem stellte das Organisationsteam kurzfristig sechs Campingduschen auf dem Gelände auf. (par)